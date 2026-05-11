Công bố quyết định của Cục An ninh điều tra về kiểm tra chống khai thác IUU tại Huế

Ngày 11/5, UBND TP.Huế tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Cục An ninh điều tra về việc kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định được công bố, đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU trên địa bàn TP.Huế.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý đội tàu cá; theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; xử lý các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển hoặc vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đợt kiểm tra được thực hiện nhằm đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, qua đó kiến nghị các giải pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam. Thời gian kiểm tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/3/2026.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh cho biết, đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của EC, bảo vệ uy tín quốc gia cũng như lợi ích kinh tế biển trên trường quốc tế.

Theo ông Hoàng Hải Minh, việc kiểm tra không chỉ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan mà còn là cơ hội để TP.Huế rà soát lại những hạn chế, lỗ hổng trong công tác quản lý tàu cá, kiểm soát khai thác thủy sản và thực thi pháp luật trên biển.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm và trung thực. Đồng thời, các cơ quan phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phương tiện và các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP.Huế, Công an TP.Huế và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, nếu phát hiện tồn tại, thiếu sót, các đơn vị phải kịp thời giải trình, làm rõ nguyên nhân và khẩn trương khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp…