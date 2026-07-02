Công khai bán hàng vi phạm trên kênh online, một cửa hàng quần áo tại Cần Thơ bị xử lý

Qua thời gian theo dõi tài khoản Facebook Trang Huỳnh, địa chỉ https://www.facebook.com/p/Changs-store- kids-100065174343152/, kết hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn quản lý, ngày 9/6/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an phường Ninh Kiều tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh C.S.K, có địa chỉ trên đường Trần Ngọc Quế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trang facebook bán hàng online của Hộ kinh doanh C.S.K. Ảnh chụp màn hình

Qua kiểm tra phát hiện tại Hộ kinh doanh đang bày bán hơn 1.000 sản phẩm quần áo, giày dép trẻ em có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Burberry, Louis Vuitton, Hermes, Puma, Gucci, Lacoste, Nike, Dior.

Các sản phẩm gồm 168 cái quần, 925 cái áo, 50 đôi dép, với tổng trị giá hàng hoá ước tính theo giá niêm yết là 89,4 triệu đồng. Toàn bộ số lượng hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và có dấu hiệu giả mạo.

Tổng cộng có 1.143 sản phẩm không chứng từ, có dấu hiệu giả mạo. Ảnh: DMS

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện Hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm hành vi trưng bày, giới thiệu để kinh doanh các loại hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên trang Facebook Trang Huỳnh, địa chỉ https://www.facebook.com/p/Changs-store- kids-100065174343152/.

Đội QLTT số 1 đã ghi nhận lại kết quả kiểm tra, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để tiếp tục thẩm tra, xác minh, gửi văn bản đến chủ thể quyền hoặc đại diện chủ thể quyền của các nhãn hiệu Burberry, Louis Vuitton, Hermes, Puma, Gucci, Lacoste, Nike, Dior, …. để xử lý vụ việc theo quy định.