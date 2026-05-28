Công khai loạt doanh nghiệp ở Huế nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Bảo hiểm xã hội TP.Huế vừa công khai danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp kéo dài tính đến ngày 20/5/2026.

Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế với 53 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, số tiền chậm đóng hơn 8,117 tỷ đồng trong 54 tháng.

Tiếp theo là Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 với 39 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, chậm đóng hơn 5,291 tỷ đồng trong 10 tháng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Giặt là Bình Minh dù chỉ có 1 lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chậm đóng tới hơn 2,363 tỷ đồng, kéo dài 76 tháng.

Tương tự, Công ty TNHH Xây lắp Sản xuất & Thương mại Điện Cơ SDC có 1 lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chậm đóng hơn 2,174 tỷ đồng trong 16 tháng.

Công Ty Cổ Phần Tư vấn thiết kế Giao thông thành phố Huế hiện chậm đóng hơn 2,084 tỷ đồng trong 7 tháng đối với 24 lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn chậm đóng hơn 1,660 tỷ đồng trong 10 tháng với 13 lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Danh sách còn ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại MISECO chậm đóng gần 1,485 tỷ đồng trong 16 tháng; Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Điền Lộc chậm đóng hơn 1,468 tỷ đồng kéo dài tới 76 tháng với 2 lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Trường Thành chậm đóng hơn 1,269 tỷ đồng trong 16 tháng với 2 lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Công ty Cổ phần xây lắp Bảo An dù chỉ có 1 lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chậm đóng hơn 1,010 tỷ đồng trong suốt 76 tháng.

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, việc doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến quỹ an sinh mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong việc hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ hưu trí.

Việc Bảo hiểm xã hội TP.Huế công khai danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội là giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động.