Công ty con của F88 dự kiến tăng vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, mở rộng kế hoạch huy động vốn quốc tế

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Kinh doanh F88 (Kinh doanh F88) vừa thông qua hàng loạt nội dung quan trọng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nổi bật là kế hoạch tăng vốn điều lệ, chia cổ tức tiền mặt và mở rộng huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2026–2027.

Theo kế hoạch, Kinh doanh F88 dự kiến nâng vốn điều lệ từ mức đăng ký hiện tại 1.673 tỷ đồng thêm tối đa 2.500 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tối đa là 4.173 tỷ đồng.

Các cổ đông sẽ góp vốn bằng tiền mặt và thời gian hoàn tất dự kiến trong năm 2026. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh cầm đồ – lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy F88 ghi nhận tổng tài sản đạt 6.866 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 3.096 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 880,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 701,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của F88 đạt 820 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tổng giá trị 476,8 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại khoảng 343,9 tỷ đồng sẽ được giữ lại để bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn trong nước, Đại hội đồng cổ đông cũng phê duyệt chủ trương vay vốn nước ngoài nhằm phục vụ kế hoạch huy động vốn giai đoạn 2026–2027.

Theo đó, F88 có thể tiếp cận một hoặc nhiều khoản vay từ các tổ chức cho vay quốc tế với tổng hạn mức cam kết tối đa 100 triệu USD. Doanh nghiệp đồng thời được phép triển khai các giao dịch bảo đảm và công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá liên quan đến các khoản vay ngoại tệ.

Ngoài ra, Kinh doanh F88 cũng thông qua kế hoạch vay tối đa 480 tỷ đồng từ công ty mẹ là Công ty CP Đầu tư F88 (giữ 99,99% cổ phần) trong thời hạn 12 tháng với lãi suất 10%/năm. Khoản vay này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.