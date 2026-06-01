Công ty con của Tập đoàn Sao Mai báo lãi quý I tăng hơn 50%

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá vốn giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, IDI đạt doanh thu 1.495,7 tỷ đồng. Dù doanh thu không ghi nhận tăng trưởng đáng kể, nhưng giá vốn giảm nhanh hơn tốc độ giảm doanh thu, nên lãi gộp kỳ này đạt 142 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục cho thấy vai trò chủ đạo của hoạt động chế biến và xuất khẩu cá tra. Mảng bán hàng hóa và sản phẩm cá tra mang về 692,5 tỷ đồng, tăng gần 16% so với quý I/2025. Doanh thu từ bột cá và mỡ cá đạt 631,8 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 60,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số mảng kinh doanh khác ghi nhận sự sụt giảm. Doanh thu từ hàng hóa và thức ăn chăn nuôi giảm mạnh xuống còn 160,6 tỷ đồng, so với mức 314,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ cũng giảm từ 12,5 tỷ đồng xuống 10,8 tỷ đồng.

Ở mảng tài chính, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 30%, còn 28,4 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí tài chính tăng 11,3%, lên gần 65 tỷ đồng. Trong khoản mục này, riêng chi phí lãi vay đã xấp xỉ 60 tỷ đồng.

Các khoản chi phí hoạt động được tiết giảm khi chi phí bán hàng giảm 8,5%, còn 35,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 20,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I, IDI ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 44,3 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước. Trên báo cáo tài chính riêng, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 847,4 tỷ đồng, giảm 7,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 34,3 tỷ đồng, tăng 42,4%.





IDI duy trì quy mô tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của IDI đạt 9.916,5 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận tỷ trọng tài chính ở mức tương đối cao nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi phí lãi vay tiếp tục là một trong những khoản mục tài chính đáng kể trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp. Mặc dù lợi nhuận đã phục hồi mạnh trong quý đầu năm, tỷ suất lợi nhuận ròng của doanh nghiệp vẫn còn dư địa để tiếp tục cải thiện.

Tại cuối quý I/2026, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 545,2 tỷ đồng, giảm khoảng 44,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng đạt hơn 277 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền đạt 266,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị đầu tư tài chính của doanh nghiệp đạt 2.518,3 tỷ đồng, tăng gần 174 tỷ đồng so với đầu năm.

Phần lớn là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với tổng giá trị 2.272,8 tỷ đồng, bao gồm 1.862,8 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 410 tỷ đồng cho vay ngắn hạn. Riêng khoản cho vay ngắn hạn đã tăng mạnh so với mức 200 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

IDI cũng đang góp vốn 245,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Europlast Long An.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu khách hàng tăng lên 1.597,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Dầu Cá Châu Á còn nợ 341,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy hải sản Sạch nợ 259,3 tỷ đồng; Menita Comercial Oceanica SA De RI De Cv nợ gần 26,6 tỷ đồng và Empire Industries Ltd nợ hơn 11,5 tỷ đồng.

Khoản phải thu từ nhóm khách hàng được ghi nhận là "đối tượng khác" đạt 958,6 tỷ đồng theo thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là khoản mục có giá trị lớn nhất trong cơ cấu phải thu khách hàng của IDI.

Cùng với đó, hàng tồn kho tiếp tục là một trong những khoản mục tài sản quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại ngày 31/3/2026, vốn chủ sở hữu của IDI đạt 3.669 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu ở mức 2.731,7 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn Sao Mai đang nắm 51,23% vốn IDI.

Không chỉ là cổ đông chi phối của IDI với tỷ lệ sở hữu hơn 51% vốn điều lệ, Tập đoàn Sao Mai (ASM) còn là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thủy sản, bất động sản, năng lượng tái tạo đến du lịch.

Thông qua hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên, trong đó IDI là mắt xích chủ lực trong chuỗi giá trị cá tra, kết quả kinh doanh của ASM có mối liên hệ chặt chẽ với diễn biến ngành thủy sản và hoạt động của các đơn vị thành viên.

Bên cạnh hệ sinh thái đa ngành và quy mô tài sản lớn, cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn tiếp tục là những chỉ tiêu được nhà đầu tư quan tâm.