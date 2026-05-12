Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm việc với UBND tỉnh về cung ứng điện, thúc đẩy đầu tư lưới điện 220kV, 110kV

Tại cuộc họp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã báo cáo toàn diện về tình hình vận hành hệ thống điện, dự báo nhu cầu phụ tải và phương án đảm bảo cung ứng điện trong các năm tới.

Theo đó, hệ thống điện trên địa bàn thời gian qua cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, góp phần quan trọng vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư của tỉnh.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Công tác quản lý vận hành lưới điện được duy trì ổn định, giảm thiểu sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đang phát triển mạnh tại Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, ngành điện cũng thẳng thắn nhìn nhận áp lực cung ứng điện đang gia tăng nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng phụ tải tại nhiều khu vực ở mức cao, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà và khu vực Gia Lách mở rộng.

Bên cạnh đó, nhiều khu, cụm công nghiệp mới đang được quy hoạch và triển khai đầu tư khiến nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ngành điện về tình hình cung ứng điện và đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài và các dự án công nghiệp quy mô lớn đồng loạt đi vào hoạt động, hệ thống điện hiện hữu có nguy cơ quá tải cục bộ tại một số khu vực trọng điểm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ lưới điện 220kV, 110kV và các trạm biến áp để đảm bảo cung ứng điện ổn định.

Theo dự báo, giai đoạn 2026–2030, nhu cầu điện trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm nâng cao năng lực truyền tải, trong đó ưu tiên các công trình lưới điện 110kV, 220kV tại những khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao.

Việc đầu tư hạ tầng điện không chỉ nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Toàn cảnh buổi làm việc Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm việc với UBND tỉnh về cung ứng điện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, ngành điện cần bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động xây dựng các phương án cung ứng điện ổn định, tin cậy. Đồng thời, cần ưu tiên đảm bảo nguồn điện cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc để tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện 220kV, 110kV cùng các trạm biến áp trọng điểm. Các dự án cần được triển khai sớm, quyết liệt nhằm nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Với định hướng đầu tư đồng bộ lưới điện 220kV, 110kV và các trạm biến áp trọng điểm, Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng năng lượng, một trong những yếu tố then chốt để bứt phá phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc CTĐL Hà Tĩnh báo cáo tình hình cung ứng điện trên địa bàn.

Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc CTĐL Hà Tĩnh khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện.

Ngành điện cam kết đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới, ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc CTĐL Hà Tĩnh.

