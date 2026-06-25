Công ty Yến sào Khánh Hòa trao thưởng 143 danh hiệu cho các đại lý, nhà phân phối tiêu biểu

Ngày 25/6, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã tổ chức hội nghị khách hàng Yến sào Khánh Hòa 2026.

Với hệ thống hơn 1.000 nhà phân phối trong nước và quốc tế, đến nay, công ty đã phát triển hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, phủ khắp 34 tỉnh, thành trong cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, mang đến trải nghiệm dinh dưỡng tiện lợi và phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Đông đảo các đại biểu tham dự tri ân và tôn vinh khách hàng Yến sào Khánh Hòa.

Các dòng sản phẩm cao cấp của công ty cũng khẳng định thị phần tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, vượt qua hàng rào kỹ thuật khắt khe của Nhật Bản, Canada, Úc, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều thị trường tiềm năng khác. Nổi bật, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu ghi nhận bước tiến mới khi liên tục có các đơn hàng chính ngạch sản lượng lớn, giá trị cao tiến sâu vào thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam nhấn mạnh, trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định vị thế là Thương hiệu Quốc gia uy tín, biểu tượng cho tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm quốc tế. Tỉnh ủy và UBND tỉnh đánh giá cao vai trò chủ lực của công ty đối với sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tri ân các đại lý, nhà phân phối quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam đề nghị công ty cùng hệ thống phân phối tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và hiện đại hóa quản trị; Tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh và quy trình kiểm soát chất lượng; khẩn trương nâng cao chất lượng, phát triển các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao nhằm giữ vững uy tín thương hiệu và vị thế dẫn đầu của Yến sào Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tri ân và tôn vinh khách hàng Yến sào Khánh Hòa năm 2026.

Chủ động phát triển thị trường toàn cầu gắn với bảo vệ thương hiệu; Xây dựng chiến lược quảng bá mang tầm quốc tế để mở rộng thị trường và lan tỏa hình ảnh địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, tăng cường phòng chống hàng giả và bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ,...

Tại hội nghị, công ty trao thưởng 143 danh hiệu cho các đại lý, nhà phân phối tiêu biểu. Trong đó, 19 khách hàng đạt danh hiệu Cửa hàng liên kết tiêu biểu xuất sắc; 53 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối nỗ lực tiêu biểu; 33 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối tiêu biểu xuất sắc Bạc; 22 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối tiêu biểu xuất sắc Vàng; 14 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối tiêu biểu xuất sắc Kim cương.

Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa trao tặng 200 triệu đồng cho “Quỹ nhân ái Khánh Hòa” của Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa; trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Ninh Hòa.

