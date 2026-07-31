CSGT Quảng Ngãi xử lý hàng loạt xe tải chở đất, đá vi phạm sau phản ánh của người dân

Sáng 31/7, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo cho lực lượng trực thuộc tăng cường tuần tra, chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn chở đất, đá gây ảnh hưởng đến đời sống và TTATGT trên tuyến đường Sông Vệ - Năng Xã - Năng Đông - Nghĩa Hòa.

Hoạt động của xe vận tải chở đất tại 1 tuyến đường ở Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi thời gian gần đây cùng các nguồn thông tin khác, người dân ở ven trục, tuyến đường trên đã phản ánh tình trạng xe trọng tải lớn chở đất, đá chạy với tần suất dày đặc, liên tục ngày đêm trên tuyến đường Sông Vệ - Năng Xã - Năng Đông - Nghĩa Hòa, gây ảnh hưởng đến đời sống và TTATGT.

Quảng Ngãi áp dụng biện pháp “rắn”, hàng loạt vi phạm của xe chở đất, cát đã giảm thiểu

Tiếp thu phản ánh nêu trên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho Trạm CSGT Đức Phổ – Khu vực 5 vào cuộc để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo đó lực lượng CSGT Trạm CSGT Đức Phổ – Khu vực 5 đã lập chốt và thực hiện các biện pháp khác, tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hơn 200 phương tiện; phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm, với lỗi rơi vãi vật liệu ra đường và dừng đỗ sai quy định...

Song song tăng cường TTKS và xử lý các trường hợp vi phạm, CSGT Trạm CSGT Đức Phổ – Khu vực 5 đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật; tuân thủ quy trình an toàn...

1 phương tiện trọng tải lớn vào chở đất tại mỏ đất ở xã Mỏ Cày. Ảnh: CX

Theo Phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi thời gian qua, mặc dù đã phối hợp cùng lực lượng chức năng và đoàn thể khác của tỉnh, tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm về TTATGT trong hoạt động vận tải, đặc biệt là vận chuyển vật liệu xây dưng phục vụ các công trình, dự án.

Tuy nhiên do nguyên nhân khác nhau, một số thời điểm và ở không ít đoạn tuyến đường, vẫn còn xảy ra tình trạng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng nói chung và khoáng sản (đất, cát, đá..) nói riêng vi phạm.

Vì vậy trong thời gian đến, Phòng CSGT, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo cho lực lượng trực thuộc tăng cường TTKS, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải khoáng sản trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Trạm CSGT Đức Phổ – Khu vực 5 tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Ảnh: CSGT Quảng Ngãi

Công an Quảng Ngãi khuyến khích người dân phản ánh, ghi lại những hình ảnh phương tiện vận tải vi phạm, trình báo cho lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng khác, để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.