Cú sốc kép đe dọa vàng, bạc: Fed cứng rắn, thỏa thuận Mỹ - Iran khiến thị trường đảo chiều

Fed cứng rắn, thỏa thuận Mỹ - Iran được cho là đang kìm hãm giá vàng trong trung hạn. kieẢnh minh họa: IT

Trong báo cáo mới nhất, Heraeus cho biết thị trường kim loại quý đã bị rung lắc mạnh sau khi Fed phát tín hiệu từ bỏ xu hướng nới lỏng tiền tệ trước đó.

Các chuyên gia nhận định rằng giá vàng và bạc khởi đầu tuần giao dịch khá tích cực. Tuy nhiên, dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5%-3,75%, cơ quan này đã loại bỏ các tín hiệu cho thấy sẽ sớm chuyển sang chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn.

Động thái này phù hợp với định hướng của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong việc đơn giản hóa thông điệp chính sách tiền tệ, đồng thời diễn ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đạt 4,2%, cao hơn gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn

Theo Heraeus, ngoài việc loại bỏ xu hướng nới lỏng, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) còn xuất hiện hai yếu tố khiến thị trường phản ứng mạnh.

Thứ nhất, Báo cáo Dự báo Kinh tế (SoEP) cho thấy một nửa số thành viên FOMC tin rằng lãi suất có khả năng tăng trong thời gian tới. Trong tổng số 18 thành viên tham gia dự báo, có tới 9 người cho rằng lãi suất sẽ cao hơn vào cuối năm 2026, trong khi chỉ một người dự báo lãi suất giảm.

Thứ hai, ông Kevin Warsh liên tục nhấn mạnh Fed vẫn kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định giá cả. Đây vốn là quan điểm khiến ông nổi tiếng là một "diều hâu" trong chính sách tiền tệ.

Theo các nhà phân tích, vẫn còn quá sớm để kết luận liệu đây chỉ là phản ứng trước môi trường lạm phát hiện nay hay là dấu hiệu cho thấy Fed đang bước vào một giai đoạn cứng rắn kéo dài.

Thỏa thuận Mỹ - Iran làm giảm sức hấp dẫn của vàng

Heraeus cũng đánh giá cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang dần lắng xuống sau khi hai bên ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hôm 17/6.

Thỏa thuận bao gồm nhiều nội dung quan trọng như: Chấm dứt toàn bộ các hành động thù địch, bao gồm cả tại Lebanon. Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Iran cho phép tuyến hàng hải này hoạt động trở lại. Mỹ giải phóng 28 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Thành lập quỹ tái thiết Iran trị giá 300 tỷ USD. Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân. Hai bên có thêm 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, Heraeus cho rằng việc thị trường năng lượng trở lại trạng thái bình thường sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Việc rà phá thủy lôi, khôi phục bảo hiểm cho các tàu chở dầu và thời gian vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Ngoài ra, các quốc gia cũng sẽ cần thời gian để tái xây dựng kho dự trữ năng lượng.

Do đó, giá dầu có thể vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới, kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương.

Sáng 22/6, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.190 USD/ounce, tăng 0,85% trong ngày.

Giá bạc giảm sau cuộc họp Fed

Theo Heraeus, đà tăng mạnh của bạc sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đã nhanh chóng bị chặn lại bởi lập trường cứng rắn của Fed.

Trước cuộc họp FOMC đầu tiên do ông Kevin Warsh chủ trì, giá bạc từng vượt mốc 71 USD/ounce. Tuy nhiên sau đó đã giảm xuống chỉ còn khoảng 63,3 USD/ounce.

Các chuyên gia dự báo Fed sẽ tiếp tục duy trì quan điểm "diều hâu" cho đến khi các chỉ số lạm phát giảm rõ rệt về mục tiêu 2%.

Điều đó đồng nghĩa giá bạc có thể tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới, ngay cả khi giá năng lượng hạ nhiệt nhờ eo biển Hormuz được mở lại.

Tính đến sáng 22/6, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 66,49 USD/ounce, tăng 2,49% trong ngày.