"Cú sốc" tại Chứng khoán VIX: Lãi quý II "rơi tự do", cổ phiếu VIX xuống vùng đáy một năm

Tự doanh lao dốc, lợi nhuận quý II của VIX giảm hơn 94%

CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu do hoạt động tự doanh không còn duy trì mức lợi nhuận đột biến như năm trước.

Trong quý II, tổng doanh thu hoạt động của VIX đạt 1.349,3 tỷ đồng, giảm 31,7% so với mức 1.976,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Động lực doanh thu lớn nhất vẫn đến từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 929,2 tỷ đồng, song giảm tới 45,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL chỉ còn 652,7 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với mức 1.246,3 tỷ đồng của quý II/2025. Bên cạnh đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL cũng giảm từ 336,2 tỷ đồng xuống còn 175,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2026 của VIX. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều tích cực, hoạt động cho vay tiếp tục tăng trưởng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 347,9 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ, phản ánh dư nợ cho vay ký quỹ và hoạt động cấp vốn tiếp tục mở rộng. Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 39,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,7%.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng mạnh đã bào mòn đáng kể hiệu quả kinh doanh. Chi phí hoạt động trong quý lên tới 1.155,2 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ. Riêng lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL lên tới 1.128,8 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với quý II/2025. Trong đó, khoản lỗ do đánh giá lại tài sản tài chính chiếm tới 1.090,2 tỷ đồng, phản ánh biến động bất lợi của danh mục đầu tư tự doanh trong kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 65% lên 115,9 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay gia tăng. Ngược lại, chi phí quản lý giảm 41,7%, còn 10,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VIX trong quý II đạt 75,3 tỷ đồng, giảm 95,3% so với mức 1.602,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế còn 75,9 tỷ đồng, giảm 94,2% so với mức 1.301,6 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VIX ghi nhận 3.002,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 214,3 tỷ đồng, giảm 87,2% so với mức 1.673,9 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Trong năm 2026, Chứng khoán VIX đặt kế hoạch lãi trước thuế dự kiến 3.500 tỷ đồng, giảm 47,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.800 tỷ đồng, giảm 48,2% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, sau 6 tháng, VIX mới hoàn thành 7,7% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Vốn chủ sở hữu tăng mạnh, cổ phiếu VIX rơi xuống vùng đáy một năm

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CTCP Chứng khoán VIX đạt 38.592,3 tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc mở rộng danh mục tài sản tài chính, trong bối cảnh công ty vừa hoàn tất các đợt tăng vốn quy mô lớn.

Trong cơ cấu tài sản, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 20.818,7 tỷ đồng, tăng 43,2% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 28,7%, lên 2.615,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản cho vay giảm từ 15.380,3 tỷ đồng xuống còn 13.958,1 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 9,2%. Dù quy mô dư nợ thu hẹp, hoạt động cho vay vẫn đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh khi doanh thu từ lãi cho vay trong nửa đầu năm tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn của VIX có sự thay đổi rõ nét. Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II chỉ còn 5.897 tỷ đồng, giảm 53,6% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn giảm mạnh từ 11.332 tỷ đồng xuống 4.559,5 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 60%, cho thấy doanh nghiệp đã thu hẹp đáng kể việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên 32.695,3 tỷ đồng, tăng 52,5% so với đầu năm. Động lực chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thông qua các đợt phát hành cổ phiếu. Theo đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 15.314,3 tỷ đồng lên 24.502,9 tỷ đồng, trong khi thặng dư vốn cổ phần cũng tăng từ 121,5 tỷ đồng lên gần 1.959,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIX cũng đang chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên giao dịch ngày 17/7, mã này dừng ở mức 13.750 đồng/cổ phiếu, giảm 2,14% so với phiên trước và cũng là mức thấp nhất trong vòng 52 tuần. Chỉ trong một tuần, thị giá VIX đã giảm khoảng 11%, trong khi mức giảm trong một tháng và một quý lần lượt lên tới 22,3% và 21,4%.