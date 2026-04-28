Cử tri Điện Biên nêu hơn 20 ý kiến, có ý kiến về sáp nhập các thôn bản

Sáng nay, tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã có cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của bộ máy Nhà nước, đã xem xét thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng khác.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, trong đó, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định toàn diện, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển các thành phần kinh tế, xây dựng hạ tầng đồng bộ, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri nêu hơn 20 ý kiến, tập trung vào một số nhóm vấn đề: chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ cấp xã; việc sáp nhập các thôn bản đối với các địa phương miền núi nói chung và Điện Biên nói riêng; đầu tư các tuyến giao thông.

Cử tri xã Sính Phình phản ánh, khối lượng công việc của cán bộ cấp xã, đặc biệt là Phó Trưởng ban HĐND và các chức danh chuyên trách tăng mạnh nhưng phụ cấp vẫn giữ mức thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm. Cử tri cũng bày tỏ trăn trở về chủ trương sáp nhập thôn, bản tại khu vực miền núi do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn.

Cử tri xã Sa Dung kiến nghị tỉnh sớm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm và đường liên bản, hiện chủ yếu là đường đất, ảnh hưởng lớn đến đi lại và học tập. Đồng thời đề nghị cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ cấp xã khi khối lượng công việc tăng; bổ sung nhà công vụ và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Cử tri đặc biệt quan tâm và kiến nghị sớm triển khai các tuyến đường Nâng cấp đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải (nguồn vốn đầu tư dự kiến là hơn 7.600 tỷ đồng), dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 279 (tổng vốn dự kiến hơn 1.700 tỷ đồng). Tuy nhiên, do 2 dự án trên quy mô vốn lớn, vượt quá hạn mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương nên cử tri mong muốn Trung ương hỗ trợ.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Lê Văn Lương đã trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Về chính sách, một số vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã là bất cập kéo dài. Tỉnh tiếp thu và sẽ tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh.

Về sáp nhập thôn bản, mục tiêu là tạo dư địa phát triển theo mô hình chính quyền hai cấp. Tỉnh ghi nhận băn khoăn của cử tri là thực tế, sẽ căn cứ tiêu chí Trung ương và điều kiện từng địa bàn để tính toán cụ thể trước khi quyết định.

Về đầu tư, tỉnh xác định giao thông là điểm nghẽn lớn, đang tập trung vào hai trục chiến lược: cao tốc Sơn La – Điện Biên và tuyến Quốc lộ 4H/A Pa Chải; đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn. Với các tuyến cấp xã, tỉnh sẽ xếp thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công 2026–2030.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết: Qua thảo luận, nhiều đại biểu ghi nhận và đánh giá dù đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tiếp tục giữ được xu hướng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, ngay sau khi bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã xác định rõ một số ưu tiên lớn. Trước hết là kiên định với nguyên tắc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển kinh tế trên nền tảng ổn định bền vững, tăng trưởng phải gắn với chất lượng, hiệu quả và phải gắn với nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ hai hoàn thiện đồng bộ thể chế, coi đây là đột phá của đột phá. Thể chế phải thông thoáng, đồng bộ, hiện đại, khả thi; pháp luật phải ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, phải tháo gỡ được các điểm nghẽn, các nút thắt đang cản trở phát triển, đang làm phát sinh các chi phí tuân thủ gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương các cấp.

Ưu tiên thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ xác định phải chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể phục vụ; cắt giảm thực chất thời gian, chi phí và thủ tục; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số dùng chung.

Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó có chỉ tiêu "cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý". Việc cắt giảm này sẽ góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ và phải hoàn thành ngay trong tháng 4 này, thay vì đến tháng 6.

Ưu tiên thứ tư là thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Việc gì địa phương làm tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao cho địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Thứ năm là tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục bằng được tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; lấy hiệu quả công việc, kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị.

"Tôi cho rằng, những kết quả đã đạt được và những trọng tâm điều hành đã được xác lập ngay từ đầu nhiệm kỳ chính là dấu ấn bước đầu, đồng thời cũng là thông điệp điều hành nổi bật của Chính phủ: hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn và hiệu quả thực thi phải tốt hơn", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.