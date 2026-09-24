Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tài chính trong thực hiện Luật Đất đai 2024

Người dân gặp nhiều khó khăn

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số chính sách tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai, đặc biệt là các quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, hiện còn chậm.

Theo đó, cử tri cho hay nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được thụ hưởng chính sách theo quy định. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn và đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai tại địa phương.

Vấn đề tương tự cũng được cử tri tỉnh Sơn La phản ánh.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Đồng Tháp cho biết một số trường hợp được mua nhà ở theo Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg về chính sách nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư tại Đồng bằng sông Cửu Long và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Đất đai 2024 và các văn bản có liên quan, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg, gây khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục của người dân. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cũng liên quan đến nhu cầu sử dụng đất, cử tri Thành phố Đồng Nai phản ánh hiện nay nhiều người dân có thu nhập thấp, công nhân, người lao động phải mua đất nông nghiệp để làm nhà ở do không đủ điều kiện mua đất ở hợp pháp. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, mức thu tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính còn cao; có trường hợp tăng gấp nhiều lần so với khả năng chi trả của người dân, khiến nhiều hộ gặp khó khăn.

Cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh chính sách thu tiền sử dụng đất theo hướng phù hợp với điều kiện của người có thu nhập thấp; có cơ chế hỗ trợ, giãn, giảm hoặc phân kỳ nộp đối với các trường hợp khó khăn, nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định chỗ ở, an tâm lao động.

Người dân nhiều địa phương vẫn gặp vướng mắc liên quan đến quy định tài chính trong Luật Đất đai 2024. Ảnh minh họa AI

Cần chờ Luật Đất đai sửa đổi

Đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La, Bộ Tài chính cho biết đã có công văn gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố để hướng dẫn cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng khi tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở.

Đồng thời, ngày 21/7/2026, Bộ Tài chính có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP, trong đó có nội dung về tính hoặc tính lại, thu nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết việc xác định nguồn gốc đất để làm cơ sở áp dụng chính sách tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 thuộc chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện của cơ quan nông nghiệp và môi trường tại địa phương (Sở NN&MT, UBND cấp xã), đồng thời thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tài chính trả lời rằng hiện nay, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng để trình Chính phủ, trình Quốc hội (dự kiến tại Kỳ họp tháng 10/2026). Do đó, Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành.

Đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Đồng Nai, Bộ Tài chính nêu quy định về việc phải nộp 100% phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định nêu trên, thông tin từ các địa phương và báo chí phản ánh rằng bảng giá đất tại một số địa phương (được xác định theo Luật Đất đai 2024) tăng đột biến so với bảng giá đất cũ (theo Luật Đất đai 2013).

Do đó, khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhiều hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất cao gấp nhiều lần so với trước đây.

Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025, quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trong đó, các quy định góp phần đáng kể giảm áp lực tài chính cho các hộ gia đình, đặc biệt đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có thu nhập trung bình, thấp, đang sở hữu đất do ông bà, cha mẹ để lại và có nhu cầu chính đáng như tách hộ, được chia đất, ra ở riêng…

Bên cạnh đó, cơ chế hỗ trợ giãn, hoãn nộp và miễn, giảm tiền sử dụng đất được áp dụng đối với một số trường hợp như người có công, người nghèo; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng thời, quy định cho phép ghi nợ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp, qua đó góp phần ổn định chỗ ở để người dân an tâm lao động, sản xuất.