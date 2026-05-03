Cửa Lò (Nghệ An) bứt phá mùa du lịch, hơn 300.000 lượt khách, doanh thu chạm mốc 300 tỷ đồng dịp lễ

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), lượng khách trong dịp nghỉ lễ năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5, số lượng du khách đổ về Cửa Lò đã vượt mốc 100.000 lượt mỗi ngày.

Bãi biển luôn trong tình trạng đông kín người từ sáng sớm đến chiều tối, tạo nên không khí du lịch sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

Sự gia tăng đột biến về lượng khách đã kéo theo áp lực lớn lên hệ thống dịch vụ du lịch tại địa phương. Một trong những vấn đề được ghi nhận là tình trạng quá tải tại các điểm tắm nước ngọt.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, đón hơn 300.000 lượt du khách.

Hệ thống cấp nước đôi lúc hoạt động không ổn định, xuất hiện tình trạng nước chảy yếu hoặc gián đoạn. Mặc dù giá dịch vụ được niêm yết ở mức khoảng 10.000 đồng/lượt, song chất lượng phục vụ chưa thực sự đồng đều do lượng khách tăng cao trong thời gian ngắn.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là thị trường dịch vụ ăn uống và lưu trú tại Cửa Lò vẫn duy trì được sự ổn định. Không xảy ra tình trạng “chặt chém” hay tăng giá đột biến trong dịp cao điểm.

Nhiều du khách đánh giá chi phí du lịch tại đây ở mức hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng, từ gia đình đến nhóm bạn trẻ. Đây là yếu tố quan trọng giúp Cửa Lò tiếp tục giữ được sức hút so với các điểm du lịch biển nổi tiếng khác.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, gắn liền với việc khởi động Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề "Bốn mùa biển gọi", thu hút đông đảo du khách nhờ các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng được địa phương chú trọng. Lực lượng chức năng được tăng cường, thường xuyên tuần tra nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Dù lượng người và phương tiện tập trung đông, nhưng tình hình an ninh tại khu du lịch vẫn được kiểm soát tốt, không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Công tác vệ sinh môi trường được triển khai liên tục, đặc biệt vào ban đêm. Nhờ đó, bãi biển luôn được giữ gìn sạch sẽ, tạo ấn tượng tốt với du khách và sẵn sàng đón khách trong ngày mới.

Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của Cửa Lò trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Bãi biển Cửa Lò, Nghệ An luôn trong tình trạng đông nghịt du khách. Cao điểm ghi nhận hơn 100.000 lượt khách/ngày.

Với tổng doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, Cửa Lò đã có một khởi đầu đầy khích lệ cho mùa du lịch hè năm 2026.

Kết quả này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến này mà còn cho thấy hiệu quả từ các nỗ lực quản lý, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Thời gian tới, nếu tiếp tục cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh trong mùa cao điểm, Cửa Lò được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành điểm sáng của du lịch Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.