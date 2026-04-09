Cục Điện lực nói gì về nguy cơ quá tải hạ tầng điện cho xe điện?

Chiều nay 9/4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, trả lời báo chí về nhu cầu điện cho hạ tầng sạc điện, nguồn cung điện cho hệ thống xe điện ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết: Xu hướng phát triển xe điện là xu hướng tất yếu, khó có thể đảo ngược.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương

Theo ông này, xu hướng chuyển đổi xe điện ngày càng rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh gần đây, khi tình hình Trung Đông có biến động, nguồn cung xăng dầu gặp khó khăn, giá dầu tăng cao, người dân càng có động lực chuyển sang sử dụng xe điện.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam, đến hết năm 2025, Việt Nam có khoảng 215.000 ô tô điện và khoảng gần 2,6 triệu xe máy điện. Ước tính, nhu cầu điện phục vụ số phương tiện này khoảng 652 triệu kWh, chỉ làm tăng khoảng 0,2% tổng nhu cầu điện thương phẩm.

Dự báo đến năm 2030, số lượng ô tô điện có thể đạt từ 1–1,6 triệu xe; xe máy điện khoảng 8–13 triệu xe. Khi đó, nhu cầu điện sẽ vào khoảng 3,1–5,6 tỉ kWh/năm, chiếm khoảng 0,68–1,1% tổng nhu cầu điện – đay không phải là con số quá lớn.

“Vấn đề không chỉ nằm ở tổng điện năng tiêu thụ mà còn ở công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng. Việc dự báo nhu cầu điện cho xe điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Quy mô số lượng phương tiện; mức tiêu thụ điện; hành vi sạc (thời điểm, tần suất); công suất sạc; mức độ tập trung tại các đô thị”, ông Hữu nói.

Phó Cục trưởng, Cục Điện lực nhấn mạnh: “Thách thức lớn không phải là tổng điện năng mà là việc phát triển lưới điện phân phối đồng bộ với hạ tầng sạc, tránh quá tải cục bộ”.

Vị này cho biết, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào một số giải pháp: Rà soát, cập nhật quy hoạch điện và quy hoạch lưới điện địa phương. Xây dựng cơ chế giá điện phù hợp để khuyến khích sạc ngoài giờ cao điểm. Phát triển hệ thống sạc thông minh để giảm áp lực công suất tức thời.