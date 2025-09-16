Cục diện mới cho kinh tế tư nhân: Thủ tướng nêu 6 kỳ vọng lớn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 có chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt" chiều 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại quá trình lịch sử sau 80 năm giành độc lập dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ do chiến tranh, cấm vận… để đất nước ta có được "cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay".

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự Diễn đàn nhất trí bày tỏ: Tự hào và tin tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam; tự hào về nhân dân, dân tộc Việt Nam; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam; tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai.

Đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn, Thủ tướng biểu dương những tiếng nói xác thực, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao đối với đất nước, dân tộc.

Tặng Diễn đàn dòng chữ: "Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức – Phát triển - Đột phá", Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân; kỳ vọng và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh Nhà nước và sức mạnh nhân dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và vì lợi ích của chính mình; với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết "trụ cột" mới được Bộ Chính trị ban hành, đặc biệt là Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; tiên phong trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; với tinh thần như lời dạy của Bác Hồ "Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên" và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể", "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng truyền thống, bản sắc con người Việt Nam là luôn bản lĩnh, càng áp lực càng nỗ lực. Thực tế cho thấy thời gian qua, kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm…; trong thành tựu chung này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp luôn bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức và cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi có thời cơ, thuận lợi.

Phản hồi, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp liên quan các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính…; Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo hướng "thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh".

Mong các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đồng hành trong công cuộc này, Thủ tướng cho biết chúng ta đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Theo đó, nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó năm 2025 sẽ hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển; tích cực triển khai các dự án đường sắt, phát triển hạ tầng hàng không, cảng biển…; để tạo không gian phát triển mới, nâng giá trị gia tăng của đất, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá, sản phẩm và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, qua phát triển hạ tầng chiến lược, các doanh nghiệp trong nước cũng trưởng thành, lớn mạnh hơn nhiều so với đầu nhiệm kỳ, thể hiện qua các công trình đường bộ cao tốc, hay cầu Mỹ Thuận 2 dài hơn, cao hơn, rộng hơn, chất lượng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng suất đầu tư rẻ hơn một nửa và do chúng ta làm toàn bộ.

Cùng với đó, Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, số hoá quản lý; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang trạng thái kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục phát triển, mở rộng các loại thị trường, tăng cường các quỹ hỗ trợ, phát triển trung tâm tài chính quốc tế; quản lý, kiểm soát giá cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển"; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với những giá trị Việt Nam, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

