Cục Quản lý thị trường đưa đặc sản vải Việt Nam lên Tiktok, Central Retail

Sáng 4/6, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 7 với chủ đề “Chợ phiên Kinh Bắc” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7/6 nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop, NAPAS và Central Retail Việt Nam tổ chức.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tại sự kiện. Ảnh DMS.

Tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới Hà Nội. Nổi bật là vải u hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường như sâm Núi Dành, trà hoa vàng, mỳ Chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc.

Ngay trong sáng khai mạc, gian hàng vải sớm thu hút đông đảo khách tham quan. Những khay vải u hồng vừa thu hoạch được vận chuyển thẳng từ vùng trồng tới phố Tràng Tiền, mang hương vị đầu mùa đến với người tiêu dùng Thủ đô. Nhiều khách hàng dừng lại tìm hiểu về vùng trồng, tiêu chuẩn VietGAP và quy trình sản xuất trước khi lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, “Chợ phiên Kinh Bắc” còn kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19h00 đến 22h00 ngày 5/6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào.

“Chợ phiên Kinh Bắc” sẽ đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 7/6/2026. Ảnh DMS.

Thông qua livestream, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm kênh tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương.

“Chợ phiên Kinh Bắc” sẽ đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 7/6/2026. Trong bốn ngày diễn ra chương trình, người tiêu dùng Thủ đô có cơ hội tiếp cận trực tiếp nhiều nông sản, đặc sản tiêu biểu của Bắc Ninh ngay tại trung tâm Hà Nội, trong khi các hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương có thêm một kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới thị trường.

Sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và livestream bán hàng cũng là điểm nhấn của chương trình “Sức sống hàng Việt” trong hành trình đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.