Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu đẩy nhanh Chiến dịch làm sạch mã số thuế

Trước đó, ngày 9/6/2026, Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Trong thời gian qua, Cục Thuế đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Thuế tỉnh, thành phố triển khai chương trình hành động, đăng ký mục tiêu, lộ trình triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ báo cáo, kiểm đếm, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch, niêm yết Thư ngỏ cùng Tài liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Cục Thuế đang đẩy nhanh Chiến dịch làm sạch dữ liệu thuế. Ảnh: Cục Thuế.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Cục Thuế chỉ đạo trong thời gian qua về quản lý thuế đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp, cơ quan công an, chính quyền địa phương, Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai đồng bộ.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ nêu trên được ấn định chậm nhất trong ngày 14/7/2026; đồng thời báo cáo Cục Thuế ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo.

Đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp tại văn bản số 1996/DNTN-GS ngày 13/7/2026, Cục thuế yêu cầu cơ quan thuế cơ sở thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026

Xác nhận việc NNT đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế, trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh, Cục Thuế yêu cầu xử lý theo phân loại các nhóm từ 1 năm; trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Cùng đó, yêu cầu công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Hình thức công khai bao gồm đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.