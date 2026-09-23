Cuộc đua mở rộng đội bay "nóng" lên, hàng không bước vào "cuộc đua" cạnh tranh thị trường cuối năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần qua, hàng không Việt Nam đã liên tiếp đón các máy bay thuộc nhà sản xuất Airbus gia nhập đội bay của các hãng hàng không. Điều này, cho thấy, thị trường hàng không Việt Nam đang "sôi động" vào dịp cuối năm 2026.

Cụ thể, ngày 21/9/2026, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hãng hàng không Vietravel Airlines đã chính thức tiếp nhận thêm máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.

Hãng hàng không Vietravel Airlines đã tiếp nhận thêm máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292. Ảnh: Vietravel Airlines

Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Việc tiếp nhận máy bay Airbus A321 cũng đã nằm trong lộ trình mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026 của Vietravel Airlines. Đội máy bay mới được kỳ vọng sẽ giúp hãng nâng cao năng lực phục vụ trên các đường bay hiện hữu, tăng tính ổn định của lịch khai thác, đồng thời tạo dư địa để mở thêm các kết nối mới trong nước và quốc tế.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Thanh Hóa từ ngày 01/10/2026. Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2026.

Máy bay thân rộng Airbus A330 của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Hoàng Hà

Tương tự, chiều ngày 22/9, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã chính thức tiếp nhận máy bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên trong tổng số 8 máy bay do hãng sở hữu mang số hiệu đăng ký VN-A969 tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc).

Với tầm bay lên tới 13.450km, máy bay A330 bổ sung năng lực khai thác các đường bay quốc tế dài hơn, từng bước kết nối Phú Quốc với các thị trường lớn và giàu tiềm năng du lịch như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Máy bay A330 nâng chuẩn trải nghiệm trên các hành trình quốc tế dài, được thiết kế với 3 hạng dịch vụ, tổng cộng 247 ghế. Khoang Thương gia gồm 20 ghế bố trí 1 - 2 - 1, có khả năng ngả phẳng 180° thành giường nằm; khoang Phổ thông Đặc biệt gồm 21 ghế với khoảng cách hàng ghế lên tới 38 inch; khoang Phổ thông gồm 206 ghế, bố trí 2-4-2 với khoảng cách từ 31-34 inch.

Cả ba khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân và Wi-Fi trên không. Nội thất của A330 được thiết kế tinh tế với bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên Phú Quốc, kết hợp các chất liệu cao cấp đến từ Thụy Sĩ mang đến cảm giác thư thái trong suốt hành trình...

Theo kế hoạch của Tập đoàn Sun Group, quy mô đội bay của hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 tàu vào cuối năm 2027, 100 tàu vào cuối năm 2030 và 200 tàu vào cuối năm 2035.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietnam Airlines đã kích hoạt lộ trình thực hiện dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8.

Vietnam Airlines đã nhận cam kết bảo lãnh sơ bộ từ Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay của dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình thu xếp nguồn vốn cho dự án, tạo nền tảng thuận lợi để hãng tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế và triển khai chiến lược phát triển đội bay trong dài hạn.