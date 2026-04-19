Cuộc đua "triệu tỷ" năm 2026: VPBank - MB bứt tốc, SHS chuyển mình đón sóng

Theo thông tin công bố, quý I/2026, VPBank ghi nhận tín dụng hợp nhất đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025; riêng ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ đồng, tăng 10,7%. Động lực chính đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khách hàng cá nhân tăng lần lượt 8,4% và 7%.

Tổng tài sản hợp nhất vượt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 9%. Huy động vốn tiếp tục mở rộng với tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 822.000 tỷ đồng, tăng 11,8%. Sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng mạnh 63%. Ngân hàng đồng thời đẩy mạnh huy động vốn quốc tế và triển khai khoản vay hợp vốn do SMBC thu xếp.

Việc tham gia nhận chuyển giao GPBank giúp VPBank giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và bổ sung khoảng 9.000 tỷ đồng nguồn vốn. Các chỉ số an toàn được duy trì, với hệ số an toàn vốn khoảng 14%, tỷ lệ cho vay trên huy động 82,7% và nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Kết quả kinh doanh cho thấy tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ; ngân hàng mẹ đóng góp 15.162 tỷ đồng, tăng 33,8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58%, hoàn thành gần 20% kế hoạch năm.

MB công bố kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 15–20% so với năm 2025, đạt khoảng 39.400–41.121 tỷ đồng - Ảnh: VGP

MB đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 40.000 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 39.400-41.121 tỷ đồng, tăng 15-20% so với năm 2025. Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 35%, hướng tới quy mô phục vụ 40 triệu khách hàng.

Định hướng điều hành tiếp tục theo phương châm “tăng tốc - vững chắc - hiệu quả”, với mục tiêu dẫn đầu về số lượng khách hàng, giao dịch và duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng có hiệu quả cao.

Lãnh đạo MB cho biết việc nhận chuyển giao bắt buộc MBV sẽ hỗ trợ mở rộng quy mô. Tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến khoảng 36%, có điều chỉnh từ việc chuyển dư nợ sang MBV. Hiện quy mô huy động của ngân hàng đã vượt 1 triệu tỷ đồng, với chênh lệch giữa huy động và cho vay khoảng 50.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn được cân đối từ nhiều kênh như thị trường, vốn chủ sở hữu gần 150.000 tỷ đồng và các tổ chức tài chính quốc tế. Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức khoảng 79%, đảm bảo thanh khoản. Trong bối cảnh biên lãi ròng duy trì quanh 4-5%, ngân hàng xác định tăng trưởng quy mô là động lực chính để gia tăng lợi nhuận.

MB cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 102.687 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu, đồng thời duy trì chính sách cổ tức tổng tỷ lệ 25%. Ngân hàng đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái, mở rộng hoạt động quốc tế và nghiên cứu đầu tư vào các công ty tài chính nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

SHS xác định 4 động lực tăng trưởng gồm môi giới, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và quản trị nguồn vốn -Ảnh: VGP

SHS chuyển đổi sang mô hình định chế tài chính đầu tư

SHS bước vào năm 2026 với định hướng chuyển đổi mô hình hoạt động. Doanh nghiệp định hướng phục vụ khách hàng trên toàn bộ chuỗi giá trị tài chính, từ đầu tư đến quản lý tài sản.

Chiến lược mới tập trung vào quản lý tài sản. Các mảng môi giới, tư vấn, ngân hàng đầu tư và thị trường vốn được kết nối trong một hệ thống. SHS xác định 4 động lực tăng trưởng gồm môi giới, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và quản trị nguồn vốn.

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng năm 2026. Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.994,6 tỷ đồng lên khoảng 10.064,4 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu. Nguồn vốn bổ sung sẽ phục vụ cho vay ký quỹ, đầu tư và nâng cấp công nghệ. SHS cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu. Trong ngắn hạn, công ty đặt mục tiêu vào Top 10 thị phần môi giới, sau đó hướng tới Top 5.

Theo báo cáo "Ngành Ngân hàng Việt Nam: Tổng kết năm 2025 và Triển vọng năm 2026" do FiinRatings công bố, sau giai đoạn tăng trưởng tín dụng nhanh, ngành ngân hàng được dự báo bước vào giai đoạn điều chỉnh. Nguyên nhân đến từ tỷ lệ tín dụng trên GDP ở mức cao, áp lực thanh khoản tăng và rủi ro chất lượng tài sản dần xuất hiện.

Bên cạnh đó, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước theo hướng chặt chẽ hơn. Hạn mức tăng trưởng tín dụng tiếp tục được áp dụng, cùng với việc kiểm soát cho vay vào lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, các chuẩn mực về vốn được nâng lên, khiến năng lực vốn trở thành yếu tố phân hóa giữa các ngân hàng.

Do đó, các ngân hàng chuyển sang chiến lược mở rộng có chọn lọc, thay vì tăng trưởng nhanh như giai đoạn trước.

Báo cáo cho thấy khả năng sinh lời của ngành tiếp tục chịu áp lực. Biên lãi ròng (NIM) giảm xuống 2,9% trong năm 2025 và dự kiến duy trì dưới 3% trong năm 2026.

Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi đóng vai trò hỗ trợ. Các khoản thu từ xử lý nợ xấu và nguồn thu bất thường tiếp tục đóng góp vào tổng thu nhập.

Tăng trưởng tín dụng được dẫn dắt bởi các lĩnh vực như bất động sản, FDI và tín dụng bán lẻ. Theo nhóm ngân hàng, các ngân hàng tư nhân lớn ghi nhận mức tăng trưởng cao ở cả tín dụng doanh nghiệp và bán lẻ. Trong năm 2026, một số yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ như khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán và sự gia tăng phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, nhu cầu về dịch vụ bảo lãnh, L/C tăng khi đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh.