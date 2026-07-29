Cựu chiến binh Nghệ An, dấu ấn người lính trên hành trình dựng xây quê hương

Từ người lính đến doanh nhân, đưa trạm trộn bê tông lên miền núi, góp sức phát triển hạ tầng Nghệ An.

Năm 1974, ông Nguyễn Thủ Thường nhập ngũ, tham gia chiến trường kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, ông được cử đi học rồi chuyển ngành, công tác tại Công ty Vật liệu chất đốt thuộc Sở Thương nghiệp Nghệ An.

Năm 1999, ông nghỉ hưu. Khi ấy, nền kinh tế đang trong những năm đầu đổi mới, đời sống người dân còn không ít khó khăn. Với bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ, cùng sự động viên, tư vấn của bạn bè, đồng đội, ông Thường quyết định bước vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Tháng 4/2000, Công ty TNHH Hoa Thường được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng và 10 lao động. Những ngày đầu khởi nghiệp, doanh nghiệp đối mặt với hàng loạt thiếu thốn: cơ sở hạ tầng hạn chế, phương tiện vận tải ít, địa điểm và vị trí kinh doanh phải thuê.

Khó khăn không khiến người cựu chiến binh lùi bước, mà trở thành động lực để ông Nguyễn Thủ Thường kiên trì gây dựng doanh nghiệp và phát triển thương hiệu vật liệu xây dựng. Ảnh: LT

Thế nhưng, khó khăn không khiến người cựu chiến binh lùi bước. Ông Thường xác định, muốn đứng vững trên thương trường phải lấy chữ tín làm nền tảng, chất lượng sản phẩm làm thước đo và sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu.

Từ định hướng đó, Công ty TNHH Hoa Thường từng bước mở rộng quy mô, tăng năng lực tài chính, đầu tư máy móc, phương tiện và cơ sở vật chất. Vốn điều lệ hiện đã tăng lên trên 54 tỷ đồng, thương hiệu Hoa Thường ngày càng được biết đến trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Một bước ngoặt đáng chú ý diễn ra năm 2017, khi doanh nghiệp đầu tư dây chuyền trạm trộn bê tông và các đầu máy phục vụ xây dựng.

Công ty TNHH Hoa Thường đầu tư dây chuyền trạm trộn bê tông hiện đại và các đầu máy, phương tiện chuyên dụng, nâng cao năng lực phục vụ các công trình xây dựng. Ảnh: TL

Theo ông Nguyễn Thủ Thường, nhận thấy nhu cầu bê tông thương phẩm ngày càng tăng cùng tốc độ phát triển hạ tầng, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trạm trộn công nghệ hiện đại, công suất 120 m3/giờ, cùng gần 100 đầu xe các loại với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Đến năm 2019, Công ty tiếp tục đổi mới dây chuyền sản xuất, đầu tư thêm máy móc, phương tiện nhằm nâng cao chất lượng bê tông, đáp ứng nhanh và kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Ông Nguyễn Thủ Thường cho biết: "Chúng tôi luôn xác định chữ tín phải đặt lên hàng đầu. Sản phẩm có chất lượng thì khách hàng mới tin tưởng, thị trường mới có thể mở rộng”.

Những con số ấy phản ánh chặng đường hơn hai thập kỷ bền bỉ gây dựng thương hiệu của một doanh nhân trưởng thành từ quân ngũ.

Tại xã Tâm Thái, trạm trộn bê tông Hoa Thường được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên vật liệu đầu vào đến thành phẩm.

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, trạm trộn có công suất khoảng 1.000 m3 bê tông/ngày, liên tục cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Đối với địa bàn miền núi, việc vận chuyển bê tông từ xa không chỉ làm tăng chi phí mà còn có thể ảnh hưởng đến thời gian cung ứng và chất lượng sản phẩm. Bởi vậy, nguồn bê tông thương phẩm được sản xuất ngay tại địa phương giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, chủ động thời gian cung ứng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng dân sinh, nâng cao đời sống và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân vùng miền núi. Ảnh: TL

Những công trình này không chỉ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng dân sinh, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng miền núi.

Một người dân địa phương cho biết, từ khi trạm trộn bê tông Hoa Thường được xây dựng, việc sử dụng bê tông phục vụ xây dựng nhà cửa, công trình thuận tiện hơn. Người dân không phải vận chuyển vật liệu từ xa, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cùng với cung cấp vật liệu, trạm trộn cũng tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, mở ra cơ hội có thu nhập ổn định ngay trên quê hương.

Lựa chọn một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn để đầu tư là quyết định không dễ dàng. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Thủ Thường, đây không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh.

Nặng nghĩa với đồng đội, trách nhiệm với cộng đồng

“Những năm qua, thiên tai tác động rất lớn đến đời sống người dân miền núi. Đảng, Nhà nước cũng đang dành nhiều sự quan tâm, nguồn lực đầu tư cho khu vực này. Là doanh nhân cựu chiến binh, tôi nghĩ mình không thể đứng ngoài.

Khi còn có thể đóng góp, chúng tôi muốn góp sức cùng địa phương đầu tư các công trình, đồng hành với người dân”, ông Nguyễn Thủ Thường chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thủ Thường, quan tâm, chăm lo đời sống người dân còn khó khăn, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội là trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng. Ảnh: LT

Hằng năm, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác khuyến học, xây dựng nhà văn hóa, các công trình cộng đồng, hỗ trợ mừng thọ người cao tuổi, xây dựng nhà truyền thống quê hương và tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ.

Công ty cũng đồng hành đưa đón các cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa, hỗ trợ công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ, với mức kinh phí bình quân từ 150-300 triệu đồng mỗi năm.

Giai đoạn 2015-2019, Công ty hỗ trợ xây dựng 9 nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 450 triệu đồng.

Trong nhiều năm, bình quân mỗi năm ông Nguyễn Thủ Thường dành gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh tại huyện Thanh Chương (cũ), huyện Hương Sơn (cũ) (tỉnh Hà Tĩnh) và một số địa phương lân cận.

Hằng năm, Công ty TNHH Hoa Thường tích cực hỗ trợ hộ nghèo, khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh. Ảnh: TL

Với những đóng góp đó, ông Nguyễn Thủ Thường liên tục được ghi nhận là cựu chiến binh gương mẫu cấp tỉnh và Trung ương trong 10 năm, từ 2009-2019.

Ông Nguyễn Thủ Thường cũng được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Từ người lính bước ra từ chiến tranh đến doanh nhân góp sức dựng xây quê hương, hành trình của ông Nguyễn Thủ Thường là câu chuyện về bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm.

CCB Nguyễn Thủ Thường và Công ty TNHH Hoa Thường nhiều năm liền được các cấp, ngành khen thưởng vì những đóng góp trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Ông được Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Nghệ An tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; là thành viên sáng lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An (năm 2011), giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực qua 3 nhiệm kỳ và là Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam. Công ty TNHH Hoa Thường nhiều năm được UBND tỉnh Nghệ An và TP. Vinh vinh danh là "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, an sinh xã hội". Cá nhân ông Nguyễn Thủ Thường cũng được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp CCB Việt Nam" và Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.