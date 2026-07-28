Đà Nẵng bổ sung hơn 200 khu vực xây nhà ở xã hội, thương mại, công vụ ở địa bàn Quảng Nam cũ

Ngày 28/7, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030 với nội dung bổ sung danh mục Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án.

Cụ thể bổ sung danh mục 40 khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội, danh mục 19 khu vực dự kiến phát triển nhà ở công vụ và danh mục 145 khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại.

Một phần các khu vực bổ sung xây dựng nhà ở ở tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021- 2030.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát và công khai các khu vực dự kiến phát triển nhà ở nằm trong vùng có khả năng bị ngập lụt để có khuyến nghị, cấp phép xây dựng cho các chủ đầu tư, theo đó có giải pháp về kết cấu hạ tầng, kiến trúc công trình phù hợp, đảm bảo khả năng thoát nước, tránh ngập lụt khu vực, hạn chế thiệt hại cho công trình và khu vực lân cận.

Quyết định này của UBND TP. Đà Nẵng có hiệu lực thi hành từ ngày 27/7/2026 và bãi bỏ Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 và Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) về việc phê duyệt địa điểm, vị trí phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.