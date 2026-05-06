Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Ngày 6/5, theo thông tin từ cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng, trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tại Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vị thế của thành phố như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho biết, điều đáng mừng với TP.Đà Nẵng là cả vốn đầu tư trong nước lẫn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều có bước tiến vượt bậc, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và giàu tiềm năng.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4/2026 (từ ngày 21/3 đến 20/4), tổng vốn đầu tư trong nước đạt 11.953 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Thành phố đã cấp mới 12 dự án với tổng vốn đăng ký 9.277 tỷ đồng, tăng 3 dự án và gấp đôi số vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 2 dự án điều chỉnh vốn với mức bổ sung 2.676 tỷ đồng, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả triển khai.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng dù mới đi vào hoạt động bước đầu khẳng định vai trò cầu nối trong việc xúc tiến, quảng bá và giới thiệu dự án trọng điểm tới các nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: Đình Thiên

Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/4/2026, Đà Nẵng đã thu hút 70.846 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, 42 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 63.185 tỷ đồng, tăng 19 dự án và gấp 4 lần về số vốn. Bên cạnh đó, 8 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 7.661 tỷ đồng, cho thấy xu hướng mở rộng hoạt động và niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.

Dòng vốn FDI tại Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ

Không chỉ dòng vốn trong nước, FDI tại Đà Nẵng cũng ghi nhận sự bứt phá. Trong tháng 4/2026, thành phố thu hút 200,4 triệu USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, có 14 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 199,7 triệu USD, tăng 8 dự án và gấp 3 lần về vốn đăng ký.

Ngoài ra, có 1 dự án điều chỉnh vốn bổ sung 0,2 triệu USD cùng 2 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 0,51 triệu USD, phản ánh sự đa dạng trong hình thức đầu tư.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/4/2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt 237,7 triệu USD, tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Thành phố đã cấp mới 47 dự án với tổng vốn đăng ký 207,2 triệu USD, tăng 83,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, có 16 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 24,1 triệu USD và 10 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 6,4 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức 0,9 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng, một điểm nhấn quan trọng là sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN). Dù mới đi vào hoạt động, trung tâm đã bước đầu khẳng định vai trò cầu nối trong việc xúc tiến, quảng bá và giới thiệu dự án trọng điểm tới các nhà đầu tư quốc tế. VIFC-DN không chỉ mở rộng kênh huy động vốn mà còn thúc đẩy quá trình dẫn vốn hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, đô thị và dịch vụ chất lượng cao.

"Những con số ấn tượng về dòng vốn trong nước và FDI cho thấy Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư tiềm năng. Với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện hạ tầng và sự xuất hiện của VIFC-DN, thành phố được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn, đồng thời nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực", ông Vũ nêu.







