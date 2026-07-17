Đà Nẵng: Cải cách hành chính, chuyển đổi số tạo cú hích cho kinh tế Hà Nha bứt phá

Cải cách hành chính tạo nền tảng cho kinh tế tăng trưởng

Thời gian qua, Hà Nha ghi dấu ấn bằng việc nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm mọi hoạt động quản lý nhà nước diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, sau hợp nhất, địa phương tập trung kiện toàn bộ máy, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đã tạo cú hích cho kinh tế xã Hà Nha, TP Đà Nẵng bứt phá. Ảnh: T.H.

Sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hà Nha đã có những chuyển biến rõ nét cả về hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nha xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là khâu đột phá, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và xây dựng chính quyền thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một trong những điểm sáng nổi bật sau hợp nhất là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 98,71%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,83%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,56%, đều vượt các chỉ tiêu thành phố giao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được vận hành theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện; toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục được công khai, minh bạch, đúng thời hạn, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí của người dân.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nha. Ảnh: T.H.

Song song đó, phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng. Các Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, VNeID và nhiều nền tảng số khác.

Trong lĩnh vực đất đai, địa phương đã tiếp nhận, giải quyết hàng trăm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai và cấp đổi giấy chứng nhận, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận 1.708 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% được nộp trực tuyến, cho thấy chuyển đổi số đã thực sự đi vào thực chất thay vì chỉ dừng ở mục tiêu.

Không chỉ chuyển biến trong quản trị, bức tranh kinh tế của Hà Nha cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Ngay từ đầu năm, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 15%, thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ cũng như mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP Đà Nẵng.

Cải cách hành chính tạo nền tảng cho kinh tế Hà Nha tăng trưởng. Ảnh: T.H.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Hà Nha phấn đấu năng suất lúa bình quân đạt trên 67 tạ/ha, giá trị sản xuất trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng có bước phát triển tích cực. Sau hợp nhất, xã đã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ đăng ký mới, điều chỉnh và thu hồi hộ kinh doanh, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Điểm nhấn quan trọng khác là đầu tư công, năm 2026, Hà Nha đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công với tổng nguồn vốn hơn 27,63 tỷ đồng, tập trung cho các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu.

Đến nay, 8 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được khởi công, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Hà Nha phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 vào năm 2027. Ảnh: T.H.

Việc ưu tiên đầu tư hạ tầng sẽ mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối giữa các vùng sản xuất, khu công nghiệp và trung tâm thương mại, qua đó tạo sức hút đối với doanh nghiệp.

Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống người dân

Ông Quang cho biết, qua rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã hiện đã đạt 5/10 nhóm tiêu chí, bao gồm hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; giảm nghèo và an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công; tiếp cận pháp luật và quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ thông qua hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất.

Anh Huỳnh Tấn Nguyên (xã Hà Nha) bên cơ sở sở sản xuất bột ngũ cốc của gia đình. Ảnh: T.H.

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 63,8 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện.

Theo kế hoạch, Hà Nha phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 vào năm 2027, từng bước xây dựng xã nông thôn mới hiện đại.

Bên cạnh công nghiệp và hạ tầng, Hà Nha xác định Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Hiện địa phương đã có 7 sản phẩm OCOP, gồm trà bí đao Phương Vân, trầm viên Kỳ Nam, dầu phụng Đại Hồng, bột ngũ cốc Hồng An, trầm hương Đại Hồng Phát, hương trầm Thành Công.

Địa phương cũng đang hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ.

Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2025-2030, Hà Nha hướng tới cơ cấu kinh tế hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái.

Sản phẩm bột ngũ cốc Hồng An đã được công nhận OCOP của xã Hà Nha. Ảnh:T.H.

Việc mở rộng không gian hành chính đã tạo điều kiện để địa phương quy hoạch lại các nguồn lực phát triển theo hướng đồng bộ hơn. Hà Nha hiện sở hữu nhiều lợi thế với 6 cụm công nghiệp đang hoạt động, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với quốc lộ 14B, ĐT609 và trung tâm TP Đà Nẵng, tạo nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, địa phương định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Trong khi đó, du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mới thông qua việc khai thác các điểm đến như Bằng Am, Suối Mơ, Khe Lim, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP.

Địa phương cũng chú trọng bảo tồn các làng nghề truyền thống, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường thông qua chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Sau một năm hợp nhất, những kết quả đạt được cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra không gian phát triển mới cho Hà Nha. Từ việc nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân, Hà Nha đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng động lực ở khu vực phía Tây TP Đà Nẵng.

"Với những định hướng và giải pháp đồng bộ, Hà Nha phấn đấu trở thành địa phương phát triển năng động, có cơ cấu kinh tế hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái; tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Đà Nẵng", ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nha khẳng định.