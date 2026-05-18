Đà Nẵng chỉ đạo khẩn sau phản ánh bụi, tro bay từ Nhà máy giấy Sài Gòn Miền Trung



Ngày 18/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng vừa ký ban hành công văn chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động xả thải của Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông.

Theo UBND TP, việc chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng phát tán bụi, khí thải và tro bay ra môi trường xung quanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, không ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp lân cận cũng như đời sống người dân khu vực.

UBND TP giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì xác minh, kiểm tra và giải quyết các kiến nghị liên quan đến hoạt động xả thải của Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung.

Đồng thời, đơn vị này phải giám sát chặt chẽ lộ trình chuyển đổi công nghệ lò hơi và nâng cấp hệ thống xử lý chất thải của doanh nghiệp theo đúng cam kết; trường hợp phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

UBND TP cũng yêu cầu rà soát toàn bộ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, đặc biệt là các đơn vị có nguồn phát thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Công an TP được giao căn cứ kết quả phân tích mẫu môi trường để xử lý nghiêm các vi phạm nếu có; tiếp tục phối hợp giám sát việc tạm dừng vận hành các thiết bị không đủ điều kiện hoạt động tại nhà máy.

Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung, TP Đà Nẵng. Ảnh: B.X

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, phối hợp và hướng dẫn Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND phường Điện Bàn Đông cùng Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng được yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời công khai kết quả xử lý để người dân biết, tránh phát sinh khiếu kiện đông người.

Đối với Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung, UBND TP yêu cầu khẩn trương khắc phục triệt để tình trạng phát tán bụi, khí thải và tro bay gây ảnh hưởng môi trường và khu dân cư xung quanh.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN-MT (nay là Bộ NN-MT) phê duyệt tại Quyết định số 1223/QĐ-BTNMT ngày 18/6/2021 và giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

UBND TP cũng yêu cầu công ty dừng ngay việc vận hành các thiết bị, công trình chưa đủ điều kiện pháp lý; rà soát hệ thống xử lý nước thải bảo đảm đạt chuẩn tiếp nhận đầu vào của khu công nghiệp.

“Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố môi trường liên quan đến nước thải, khí thải vượt quy chuẩn khi xả ra môi trường”, công văn nêu rõ.