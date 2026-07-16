Đà Nẵng chi gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp đường tránh Nam Hải Vân, kết nối cảng Liên Chiểu

Ngày 16/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu), với tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029.

Theo quyết định, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,36km. Điểm đầu kết nối với nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, thuộc địa phận phường Hải Vân; điểm cuối khớp nối với dự án tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao), thuộc phường Liên Chiểu.

Cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc thành phố, tăng cường khả năng kết nối với cảng Liên Chiểu, Khu Công nghệ cao và mạng lưới giao thông đối ngoại, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư.