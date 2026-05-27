Đà Nẵng chi gần 220 tỷ đồng xây dựng trường THCS ở vùng thường xuyên bị ngập lụt

Ngày 27/5, tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, tại khu vực Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa. Bên cạnh đó, cơ sở cũ của trường đã xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến việc dạy và học cho học sinh trong khu vực.

Trước thực trạng nêu trên, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Trần Quốc Tuấn – Giai đoạn 1 tại xã Hòa Vang với kinh phí dự kiến gần 220 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố nhằm đáp ứng việc tổ chức dạy và học 2 buổi ngày đối với học sinh THCS trong khu vực.

Tổng diện tích đất thu hồi để triển khai xây dựng là hơn 30.770 m2 bao gồm khối lớp học và hiệu bộ 4 tầng + tum với 34 phòng học lý thuyết, 7 phòng học bộ môn, cùng các phòng chức năng, khu vệ sinh, hành lang và cầu thang.

Trường THCS Trần Quốc Tuấn thuộc khu vực thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa của xã Hoà Vang, Đà Nẵng. Ảnh: DB

Ngoài ra, dự án còn xây dựng thư viện, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ như nhà để xe giáo viên và học sinh, tường rào, cổng ngõ, trạm PCCC, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh cảnh quan, thiết bị...

Một chi tiết đáng chú ý trong quyết định này là việc đầu tư hoàn trả 3 tuyến kênh thủy lợi hiện trạng nằm trong ranh giới xây dựng công trình. Các tuyến kênh này hiện do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý và vận hành. Đồng thời, bàn giao khu đất trường cũ phục vụ mở rộng Trường THPT Ông Ích Khiêm theo chủ trương của lãnh đạo thành phố.

Dự án Trường THCS Trần Quốc Tuấn được giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2026 đến 2029. Việc đầu tư xây dựng Trường THCS Trần Quốc Tuấn không chỉ giải quyết tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng Hòa Vang.



