Tiêu điểm

Đà Nẵng chi gần 500 tỷ đồng khẩn cấp gia cố hơn 3,4km bờ sông, bờ biển trước mùa mưa bão

+ aA -
Diệu Bình
16/06/2026 13:44 GMT +7
Trước nguy cơ sạt lở gia tăng tại nhiều điểm ven sông Thu Bồn và bờ biển Hội An, Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 498 tỷ đồng để xây dựng các tuyến kè bảo vệ nhằm kịp thời ứng phó mùa mưa bão.

Ngày 16/6, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và chống xói lở bờ biển Hội An với tổng kinh phí hơn 498 tỷ đồng.

Dự án được triển khai nhằm ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả do xói lở, sạt lở gây ra; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven sông, ven biển trước tác động của triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo quyết định, tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn tại khu vực An Lương sẽ được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài khoảng 1.475m. Công trình bám theo tuyến đỉnh kè hiện trạng và được chia thành hai đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 921m, kéo dài từ khu vực bến tạm phục vụ dự án AFD tại chân cầu Cửa Đại đến triền đà hiện trạng; đoạn 2 dài khoảng 554m, từ hạ lưu triền đà đến khu vực tường chắn ống buy hiện hữu.

Tuyến kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa bão cuối năm 2025. Ảnh: D.B

Đối với bờ biển Hội An, dự án đầu tư xây dựng tuyến kè chống xói lở dài khoảng 1.950m, chia thành ba khu vực trọng điểm. Khu vực 1 dài khoảng 700m tại phường Hội An Đông, từ khu vực bãi tắm Hội An đoạn khách sạn Victoria kéo dài về phía Bắc. Khu vực 2 dài khoảng 550m tại phường Hội An Tây, dọc tuyến bờ biển từ cuối đường ra biển cạnh trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường đến khu vực kiệt 118 Lạc Long Quân. Khu vực 3 dài khoảng 700m, từ khu vực An Bàng đến khối phố Tân Thành, kết nối với dự án chống xói lở khẩn cấp đã được đầu tư trước đó.

Để phục vụ thi công, dự án sẽ sử dụng nguồn cát từ bãi nổi Đảo cát Khủng Long cùng vật liệu nạo vét từ dự án sông Cổ Cò nhằm bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho công trình khẩn cấp.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026, trong đó các hạng mục xây dựng phải hoàn thành trước ngày 15-9-2026 để kịp phát huy hiệu quả phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Tham khảo thêm
Đà Nẵng 'khóa' hơn 200 hồ, ao, đầm, phá để bảo vệ nguồn nước và cảnh quan

Đà Nẵng "khóa" hơn 200 hồ, ao, đầm, phá để bảo vệ nguồn nước và cảnh quan

Đà Nẵng: Không có quy định chuyển trường mẫu giáo thành trường mầm non

Đà Nẵng: Không có quy định chuyển trường mẫu giáo thành trường mầm non

Tags:

Cùng chuyên mục

Thành lập Hội đồng thẩm định dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thành lập Hội đồng thẩm định dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Quảng Ngãi kiện toàn Tổ công tác xử lý các nội dung Kết luận thanh tra liên quan hơn 818 tỷ đồng

Quảng Ngãi kiện toàn Tổ công tác xử lý các nội dung Kết luận thanh tra liên quan hơn 818 tỷ đồng

Đường sắt 'bung' nhiều ưu đãi giá vé tàu sau dịp cao điểm hè

Đường sắt "bung" nhiều ưu đãi giá vé tàu sau dịp cao điểm hè

Chuyển hướng các chuyến bay tới sân bay dự bị ứng phó với bão số 1

Chuyển hướng các chuyến bay tới sân bay dự bị ứng phó với bão số 1

Việt Nam đang nhập siêu lớn nhất từ đâu?

Việt Nam đang nhập siêu lớn nhất từ đâu?

Cao tốc Nha Trang - Liên Khương hơn 25.000 tỷ đồng, bước ngoặt mới của tỉnh Khánh Hòa

Cao tốc Nha Trang - Liên Khương hơn 25.000 tỷ đồng, bước ngoặt mới của tỉnh Khánh Hòa

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Thành lập Hội đồng thẩm định dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thành lập Hội đồng thẩm định dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Quảng Ngãi kiện toàn Tổ công tác xử lý các nội dung Kết luận thanh tra liên quan hơn 818 tỷ đồng

Quảng Ngãi kiện toàn Tổ công tác xử lý các nội dung Kết luận thanh tra liên quan hơn 818 tỷ đồng

Đường sắt 'bung' nhiều ưu đãi giá vé tàu sau dịp cao điểm hè

Đường sắt "bung" nhiều ưu đãi giá vé tàu sau dịp cao điểm hè

Chuyển hướng các chuyến bay tới sân bay dự bị ứng phó với bão số 1

Chuyển hướng các chuyến bay tới sân bay dự bị ứng phó với bão số 1