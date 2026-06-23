Đà Nẵng chi gần 500 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường lên cửa khẩu Tây Giang

Ngày 22/6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.606 đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu phụ Tây Giang.

Cụ thể UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi tổng mức đầu tư khoảng 495 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến Km0+00 - Km14+588 thuộc tuyến đường ĐT.606. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2029.

Nhiều tuyến Quốc lộ, đường tỉnh Đà Nẵng hư hỏng nặng sau trận mưa lũ lịch sử

Dự án này sẽ có tổng chiều dài khoảng 14,588 km. Trong đó, điểm đầu tại Km0+00/ĐT.606 giao với đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) tại Km425+400, thuộc địa phận xã A Vương và điểm cuối tại Km14+588/ĐT.606, tiếp giáp với cuối đường nội thị xã Tây Giang đã nâng cấp mở rộng, thuộc địa phận xã Tây Giang.

UBND TP.Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện dự án.

Nhiều tuyến đường lên các xã miền núi Đà Nẵng bị ách tắc do mưa bão cuối năm 2025. Ảnh: ĐT

Trong các đợt thiên tai mưa lũ vừa qua, nhất là đợt mưa lũ lịch sử tháng 10-11/2025, tuyến đường lên cửa khẩu phụ biên giới Việt - Lào, cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm (TP.Đà Nẵng) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống, gây ách tắc hoàn toàn giao thông.

Vào thời điểm đó do giao thông tê liệt, lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân cũng gặp khó khăn.

Xã A Vương phải huy động lương thực, nhu yếu phẩm tại các hộ kinh doanh trên địa bàn cung cấp cho nhân dân các thôn bị cô lập. Còn xã Tây Giang thì phải tạm thời lấy gạo dự trữ tại các trường học bán trú trên địa bàn, hỗ trợ cho nhân dân các khu vực bị cô lập do mưa lũ.