Đà Nẵng chi hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 15/7, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Ký Minh đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng quyết định phê duyệt số kinh phí hơn 1 tỷ đồng để đóng, hỗ trợ đóng BHYT quý I, II/2026 cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định này kế thừa theo Nghị quyết 04 ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ và Nghị quyết số 46 ngày 11/12/2025 của HĐND TP. Đà Nẵng về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

UBND TP. Đà Nẵng sẽ sử dụng từ nguồn dự toán kinh phí năm 2026 của các địa phương với số tiền 580 triệu đồng và bổ sung dự toán kinh phí năm 2026 cho các địa phương với số tiền hơn 477 triệu đồng.

Chính quyền TP. Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn rất quan tâm đến người dân khu vực miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quang Cường

Trước đó vào tháng 1/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo danh sách này, Đà Nẵng có 420 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 222 thôn đặc biệt khó khăn; 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 5 xã khu vực I, 5 xã khu vực II và 27 xã khu vực III.

Việc xác định cụ thể số lượng thôn, xã theo từng khu vực là cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là căn cứ để áp dụng các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống cho đồng bào.