Đà Nẵng: Chính thức đưa “văn phòng hành chính thu nhỏ” tự động vào hoạt động tại phường Tam Kỳ

Ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ nhấn mạnh: "Việc triển khai mô hình Ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, khai thác tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".

Chính thức đưa ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại phường Tam Kỳ đi vào hoạt động. Ảnh: PTK

Theo đó, mô hình ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử hướng tới mục tiêu cốt lõi đó là, cải cách triệt để thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ cho cả người dân lẫn doanh nghiệp trên địa bàn. Việc tích hợp công nghệ xác thực hiện đại vào các giao dịch hành chính công và dịch vụ ngân hàng sẽ giúp giảm tải áp lực cho các bộ phận một cửa, đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro về sai sót giấy tờ.

Ki-ốt thông minh này còn tích hợp các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người dân nộp phí, lệ phí dịch vụ công hoặc thực hiện các giao dịch tài chính cơ bản một cách an toàn, thuận tiện. Ảnh: PTK

Ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số được ví như một “văn phòng hành chính thu nhỏ” hoạt động tự động. Tại đây, người dân có thể tự thực hiện nhiều thao tác hồ sơ.

Hệ thống cho phép thực hiện nhanh chóng các dịch vụ bao gồm, xác thực danh tính điện tử qua căn cước công dân gắn chíp, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt là cấp bản sao số tài liệu điện tử có giá trị pháp lý. Bên cạnh đó, nhờ sự đồng hành của Agribank, các ki-ốt này còn tích hợp các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người dân nộp phí, lệ phí dịch vụ công hoặc thực hiện các giao dịch tài chính cơ bản một cách an toàn, thuận tiện.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung vận hành và khai thác hiệu quả tối đa mô hình thí điểm này.

Phường sẽ bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng thường trực tại ki-ốt để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, nhất là những người lớn tuổi hoặc người chưa thành thạo công nghệ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa...”, ông Bùi Tấn Công chia sẻ.

Việc đưa ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử vào hoạt động giúp tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và chi phí đi lại cho người dân. Ảnh: PTK

Cũng theo ông Bùi Tấn Công, việc đưa vào hoạt động mô hình Ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số là một cột mốc quan trọng trên lộ trình chuyển đổi số của phường Tam Kỳ. Giải pháp này không chỉ dừng lại ở việc thay thế giấy tờ truyền thống bằng dữ liệu điện tử, mà còn góp phần thay đổi tư duy, thói quen từ “làm thay” sang “hướng dẫn để người dân tự làm”.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng công nghệ - tài chính từ Agribank đã tạo ra một hệ sinh thái số mini, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và chi phí đi lại cho người dân. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai và minh bạch, từng bước hình thành nên những công dân số, xã hội số toàn diện tại địa phương trong tương lai gần.

Phường Hương Trà dùng video AI làm bản tin “Đại đoàn kết”

Liên quan đến chuyển đổi số, vào ngày 27/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đã sơ kết thực hiện mô hình “Hương Trà xanh – Hành động xanh” và ra mắt chuyên mục “Đại đoàn kết” và chuyên mục “Nghe dân nói”.

Phường Hương Trà sơ kết thực hiện mô hình “Hương Trà xanh – Hành động xanh” và khen thưởng các đơn vị. Ảnh: PHT

Đối với mô hình “Hương Trà xanh – Hành động xanh”, qua 6 tháng triển khai đã đạt những kết quả thiết thực. 115 tuyến đường, đoạn đường được dọn vệ sinh với tổng chiều dài hơn 33km; xóa 42 điểm tồn đọng rác, gắn bảng cấm đổ rác 4 điểm đen về rác thải; ra mắt 1 mô hình “Khu nhà trọ tự quản - xanh - sạch - an toàn” tại TDP 4 với 25 chủ hộ có phòng trọ tham gia; Ra mắt và nhân rộng 18 tuyến đường tự quản sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn và tuyến đường cờ Tổ quốc tại 14/20 KDC, tổng cộng lắp đặt 999 cây Cờ Tổ quốc và 585 thùng rác đồng bộ. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã khen thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho mô hình.

Phường Hương Trà ra mắt chuyên mục “Đại đoàn kết” và chuyên mục “Nghe dân nói”. Ảnh: PHT

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà đã ra mắt chuyên mục truyền hình “Đại đoàn kết” bằng video AI, tổng hợp các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội với thời lượng dưới 10 phút, phát định kỳ lúc 10h thứ 7, 2 số/tháng. Chuyên mục được đăng tải trên Fanpage “Mặt trận Hương Trà” và chia sẻ trên các trang, nhóm mạng xã hội của địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và khu dân cư.

Đối với chuyên mục “Nghe dân nói”, người dân truy cập Zalo Official Account của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà để quét mã, theo dõi và gửi phản ánh, kiến nghị. Mặt trận phường sẽ tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch; sau đó chuyển xử lý, theo dõi và phản hồi kết quả cho người dân…