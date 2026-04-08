Đà Nẵng chưa vội di dời Cảng cá Thọ Quang, đang tính toán kỹ phương án tổng thể

Ngày 7/4, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có thông tin liên quan việc di dời Cảng cá Thọ Quang về phía Nam thành phố.

Theo Sở Xây dựng, việc di dời Cảng cá Thọ Quang là nội dung quan trọng đã được xác định trong Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu nhằm tối ưu hóa không gian phát triển kinh tế biển, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.

"Tuy nhiên, đây là dự án có tính chất phức tạp, quy mô tác động lớn nên các nội dung cụ thể như phương án kỹ thuật, vị trí chi tiết cũng như lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn sẽ tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ trong các cấp độ quy hoạch tiếp theo", Sở Xây dựng thông tin.

Cụ thể, các nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trước khi triển khai thực hiện.

Cảng cá Thọ Quang hiện là cảng cá lớn nhất miền Trung. Ảnh: D.B

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, lãnh đạo TP đã có định hướng và chỉ đạo về việc sẽ cải tạo khu vực Thọ Quang để chuyển đổi thành cảng du lịch. Đối với các chức năng cảng cá, âu thuyền, TP sẽ nghiên cứu một vị trí âu thuyền mới tại vùng phía nam Đà Nẵng.

Trong đó hiện tại có hai vị trí đang được tiếp tục nghiên cứu là khu vực giữa Hồng Triều (Duy Xuyên) và Tam Quan (Núi Thành).

Cảng cá Thọ Quang là cảng cá lớn nhất miền Trung. Tuy nhiên do nằm ngay trong khu dân cư nên trong những năm trước khi cải tạo, nâng cấp, cảng cá này trở thành một trong những điểm nóng ô nhiễm liên tục bị người dân phản ánh.

Vào cuối năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức 250 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chuẩn cảng cá loại 1, là cảng cá động lực thuộc trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá.