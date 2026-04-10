Đà Nẵng có nhiều chỉ đạo "nóng" giám sát kỹ mặt hàng xăng dầu

Ngày 10/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã thay mặt UBND TP. Đà Nẵng có nhiều chỉ đạo về quản lý, điều hành giá năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Công Thương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, tình hình thị trường, giá cả các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là trong những thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao.

Việc theo dõi sát sao nhằm kịp thời đề xuất phương án với các cơ quan chức năng, triển khai biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu.

Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, găm hàng nhất là các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Đình Thiên

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nhất là các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sở Tài chính TP. Đà Nẵng được yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá nhằm bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2026 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Bộ Tài chính về tình hình giá cả thị trường trên địa bàn theo quy định.

Còn Chi cục Quản lý thị trường theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng có nguy cơ biến động mạnh về giá, phục vụ công tác điều hành giá của UBND thành phố.