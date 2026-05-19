Đà Nẵng công khai 5 nhà thầu vi phạm tiến độ thi công

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn liên quan đến báo cáo, rà soát định kỳ năng lực nhà thầu quý I năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và UBND phường Hòa Xuân rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu; bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế phù hợp với thông tin trong hồ sơ dự thầu, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai và hoàn thành công trình.

UBND TP yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc để xem xét, xử lý, bảo đảm công trình triển khai đúng quy định.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B nhiều lần chậm tiến độ. Ảnh: D.B

Trường hợp không báo cáo đầy đủ, kịp thời hoặc để xảy ra tình trạng nhà thầu được lựa chọn không đảm bảo năng lực, làm chậm tiến độ công trình thì các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP.

Theo danh sách kèm theo công văn, có 5 trường hợp nhà thầu bị đánh giá vi phạm, chậm tiến độ.

Trong đó, liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty CP tập đoàn CIENCO4 bị phản ánh chậm thi công dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Đà Nẵng.

Công ty TNHH Kachi Việt Nam bị đánh giá năng lực yếu tại gói thầu đường giao thông khu dân cư làng Ông Ré, xã Nam Trà My.

Ba trường hợp còn lại gồm: Công ty TNHH MTV An Việt Trí; Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xây dựng Vương Thành Long; liên danh Công ty TNHH MTV An Việt Trí và Công ty TNHH Mai Phương Minh đều bị đánh giá dừng thi công, không xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài tại các công trình ở phường Hòa Xuân.

UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và UBND phường Hòa Xuân khẩn trương chỉ đạo xử lý các trường hợp nhà thầu không đủ năng lực theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện công khai năng lực các nhà thầu yếu kém, vi phạm quy định về đấu thầu trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục thực hiện đầy đủ việc rà soát năng lực nhà thầu và báo cáo định kỳ trước ngày 25 hằng tháng; nội dung báo cáo phải đầy đủ, cụ thể, chính xác đối với các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ.

UBND TP nhấn mạnh, nếu báo cáo không đầy đủ hoặc thiếu chính xác, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.