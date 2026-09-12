Đà Nẵng: Công nhận Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán ở phường Quảng Phú là di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán là nơi an nghỉ của một nhân vật lịch sử tiêu biểu của vùng đất Tam Kỳ, Quảng Nam trước đây và phường Quảng Phú, Đà Nẵng ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú phát biểu tại lễ. Ảnh: T.H

Theo sách “Quốc triều Hương khoa lục” ghi danh những người đỗ các khoa thi Hương thời Nguyễn và bia “ Lễ Dương huyện khoa hoạn bi chí” (Bia ghi tên những người đỗ đạt của huyện Lễ Dương, Tấm bia này hiện còn ở xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, nay là xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng), cụ Nguyễn Văn Xán vốn có tên là Nguyễn Văn Hưng, sau khi đỗ đạt mới đổi lại tên Xán.

Ông sinh năm 1828, tại xã Quảng Phú, huyện Hà Đông xưa, nay là phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Năm 1848, cụ thi đỗ Cử nhân tại trường thi Thừa Thiên khi 20 tuổi, cùng đỗ với ông kỳ này có 10 người Quảng Nam; trong đó có ông Hoàng Kim Tích - tức là Tổng đốc Hoàng Diệu sau này.

Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán hiện nay ở Khố phố Tam Phú, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H

Cụ Xán là người rành cả công việc quan văn lẫn quan võ. Trong quá trình làm quan, cụ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Huấn đạo huyện Hà Đông, Giáo thụ (phụ trách việc học hành trong tỉnh), rồi về kinh đô làm việc tại Viện Tập hiền (nơi được giao việc trình bày nội dung kinh sách và tư liệu trị nước cho vua và các quan cấp cao tham khảo), Tri huyện Phú Xuyên – thuộc tỉnh Hà Nội, Phó Võ học tại Võ học đường (trường đào tạo quan võ dưới triều Nguyễn), Quản đạo Phú Yên (một vùng nhiều đồi núi vừa mới được tách thành một đơn vị hành chính đặc biệt gọi là “Đạo” lúc bấy giờ); và Án sát sứ (quan đầu tỉnh phụ trách an ninh, tư pháp) tỉnh Phú Yên năm 1877.

Đặc biệt, ông từng giữ chức Sơn phòng sứ tỉnh Quảng Nam (năm 1879) với cương vị quan trông coi miền sơn cước của cả tỉnh, và đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh vùng miền núi, ổn định địa bàn, thu phục các sắc dân vùng cao. Trong những ngày phụ trách Sơn phòng Quảng Nam, ông đã góp phần bình ổn vững vàng vùng núi Quảng Nam; nhờ đó mà sau này, các lãnh tụ của Nghĩa hội Quảng Nam như Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Tiểu La, Phan Bá Phiến… đã có điều kiện lập các căn cứ Cần vương chống Pháp từ các năm 1885 - 1887.

Ông mất vào năm 1881 tại nhiệm sở Sơn phòng Dương Yên (vùng Trà My hiện nay). Thi hài được đưa về an táng tại quê nhà làng Quảng Phú, khu vực khoảng giữa đồi Quảng Phú và ngã ba sông Tam Kỳ. Bia đá dựng năm 1888 hiện vẫn được lưu giữ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố đối với Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình. Ảnh: T.H

“Di tích Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán không chỉ gắn với cuộc đời, sự nghiệp của một vị quan có tài có đức, mà còn phản ánh truyền thống hiếu học, trọng đạo lý, tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước.

Cùng với các tư liệu như văn bia, sắc phong, bằng cấp được hậu duệ gìn giữ, di tích là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tự hào quê hương”, ông Nguyễn Văn Hiệu cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiệu, trong thời gian tới, phát huy giá trị Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán không chỉ nhằm tưởng niệm một bậc tiền nhân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, hiếu học và giàu lòng tự hào về quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quảng Phú quyết tâm làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; biến nơi đây trở thành địa chỉ văn hóa, giáo dục lịch sử có ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hóa (cháu đời thứ 4 của Án sát sứ Nguyễn Văn Xán, trú tại khối phố Tam Phú, phường Quảng Phú) phát biểu tại lễ. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Văn Hóa (cháu đời thứ 4 của Án sát sứ Nguyễn Văn Xán, trú tại khối phố Tam Phú, phường Quảng Phú) cho biết: “Qua 145 năm tính từ ngày Ngài (Án sát sứ Nguyễn Văn Xán) mất, con cháu chắt vẫn giữ gìn phần mộ của Ngài chu đáo.

Là cháu chắt của Ngài, chúng tôi nguyện sẽ học tập theo gương sáng của Ngài. Luôn luôn nâng cao sự hiểu biết, làm việc siêng năng, trau dồi phẩm hạnh, khuyến khích con cháu tri ân tiền nhân, biết tôn trọng, giữ gìn di tích để không phụ sự quan tâm của Đảng, chính quyền và các quý vị.

Nay Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố là sự ghi nhận rất ý nghĩa đối với giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của di tích, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và nhân dân địa phương”.