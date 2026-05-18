Đà Nẵng cử cán bộ xuống từng địa phương rà soát toàn bộ dự án đầu tư công

Ngày 19/5, UBND TP Đà Nẵng cho hay, vừa ban hành Công văn kiểm tra, rà soát công tác bàn giao, tiếp nhận các công trình, dự án sau quá trình sắp xếp các Ban Quản lý thuộc UBND thành phố và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dù trước đó Chủ tịch UBND TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận dự án nhưng đến nay vẫn còn nhiều công trình chưa được rà soát, bàn giao hồ sơ. Một số dự án đã tiếp nhận nhưng chưa được phân loại, xử lý hoặc xây dựng tiến độ triển khai cụ thể.

Để tháo gỡ tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, các Ban Quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trước đó, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Tài chính chậm nhất trong ngày 20/5/2026.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý hoặc mới tiếp nhận để phân loại cụ thể. Đối với các công trình tiếp tục triển khai, địa phương phải xây dựng tiến độ chi tiết và kế hoạch giải ngân cho từng dự án để tập trung đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thành công trình.



Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ mặt bằng tại Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.T

Đối với các dự án địa phương không đủ năng lực triển khai hoặc không nằm trên địa bàn quản lý, các đơn vị phải báo cáo Sở Tài chính trước ngày 20/5 để tham mưu UBND TP điều chuyển cho đơn vị khác tiếp nhận thực hiện.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị được giao tiếp nhận dự án phải khẩn trương xây dựng “đường găng” tiến độ và kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng công trình nhằm tránh tình trạng chậm triển khai kéo dài.

Theo chỉ đạo, Sở Tài chính sẽ cử cán bộ làm việc trực tiếp với các địa phương để rà soát từng dự án, tổng hợp kết quả báo cáo UBND TP trước ngày 25/5/2026.

Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện để làm cơ sở đánh giá cán bộ trong quý II/2026. Đồng thời, các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách địa bàn, lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ triển khai tại các đơn vị.