Đà Nẵng: Đánh thức khát vọng khởi nghiệp từ “Ngày hội STEAM 2025-2026”

Không đơn thuần là một hoạt động phong trào, "Ngày hội STEAM" năm nay cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong phương pháp giáo dục của Trường Đại học Quảng Nam là lấy người học làm trung tâm và gắn chặt lý thuyết với thực hành.

Điểm khác biệt của mô hình STEAM tại đây không nằm ở việc phô diễn các sản phẩm công nghệ hào nhoáng, mà tập trung vào hành trình “học bằng làm” (learning by doing). Sinh viên phải tự mình đi từ khâu hình thành ý tưởng, thử nghiệm, đối mặt với thất bại để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Qua đó, các bạn không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề - những kỹ năng “vàng” trong kỷ nguyên số.

Ông Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam tham quan các gian hàng tại "Ngày hội STEAM – Kết nối sáng tạo & khởi nghiệp” năm học 2025-2026

Một điểm nhấn độc đáo tại ngày hội chính là mô hình “sàn giao dịch ý tưởng”. Tại đây, các dự án không chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu học thuật mà phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về khách hàng mục tiêu, phương án tài chính và khả năng thương mại hóa.

Việc phải thuyết phục Ban giám khảo và các “nhà đầu tư” chính là những bạn sinh viên khác đã buộc các nhóm dự án phải nhìn nhận sản phẩm của mình một cách thực tế và toàn diện hơn.

Chia sẻ về trải nghiệm này, một sinh viên Trường ĐH Quảng Nam hào hứng cho biết: “Thông qua các gian hàng, tụi em không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn phải thuyết phục người xem. Quá trình này giúp em rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện. Quan trọng hơn, việc đưa sản phẩm ra ‘kiểm chứng’ trước cộng đồng giúp chúng em nhận diện rõ giá trị thực tiễn của ý tưởng”

Theo định hướng của Trường ĐH Quảng Nam, cách tiếp cận này không nhằm mục đích biến mọi sinh viên thành doanh nhân, mà để hình thành tư duy khởi nghiệp, chủ động, sáng tạo và thích ứng nhanh với sự thay đổi của nền kinh tế.

Trường Đại học Quảng Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết với chương trình ngoại khóa “Ngày hội STEAM – Kết nối sáng tạo & khởi nghiệp” năm học 2025-2026

Ông Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam khẳng định: “Những hoạt động này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ đào tạo kiến thức sang phát triển năng lực.

Sinh viên không chỉ “biết” mà còn phải “làm được”, không chỉ tiếp thu mà còn phải sáng tạo. Trong dài hạn, mô hình này sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngay trong nhà trường, tạo ra một thế hệ trẻ năng động, tự tin và đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của xã hội hiện đại và phát triển năng lực dần định hình cho sinh viên ứng dụng nghiên cứu khoa học vào đời sống trong xu hướng chuyển đổi số.

Và đây chính là tiền đề quan trọng để Trường Đại học Quảng Nam tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.