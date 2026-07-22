Đà Nẵng: Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ Địa đạo Kỳ Anh - Sông Đầm

“Lễ hội diễn ra với hơn 12 hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm đặc sắc, được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, khám phá của nhân dân và du khách; đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bảo vệ môi trường.

Khu vực hồ Sông Đầm nhìn từ trên cao với một màu xanh, thảm thực vật còn giữ nguyên rất đẹp. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong đó là Địa đạo Kỳ Anh, đây là di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu, ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gắn liền với di tích là Bãi Sậy Sông Đầm, vùng sinh thái ngập nước đặc trưng với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, hệ động thực vật phong phú và nhiều giá trị văn hóa bản địa.

Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái đã tạo nên một điểm đến độc đáo, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, giáo dục truyền thống cách mạng và quảng bá hình ảnh phường Bàn Thạch...”, lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch cho biết.

Lễ hội văn hoá - du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm” năm 2026 trải dài trên hai khu vực trọng điểm là Di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh và vùng sinh thái Bãi Sậy Sông Đầm. Ảnh: T.D

Lễ hội văn hóa - du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm” năm 2026 sẽ bao gồm hơn 12 hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm phong phú. Có thể kể đến như, khai hội đình làng Thạch Tân và đình làng Vĩnh Bình; tái diễn trang phục Bộ đội hành quân về làng; lễ thả cá, tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; hội thi dân vũ cộng đồng; giao lưu Hô hát Bài chòi; chương trình thả hoa đăng “Sáng tỏa dòng Sông Đầm”; các không gian trưng bày ảnh nghệ thuật, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.

Hồ Sông Đầm hiện là nơi thu hút rất nhiều hệ động thực vật phong phú và nhiều giá trị văn hóa bản địa.Ảnh: N.Đ.N

Đặc biệt, lễ hội có 4 điểm nhấn mà du khách không thể bỏ qua, đó là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh - Bản hùng ca trong lòng đất”.

Tour trải nghiệm Địa đạo Kỳ Anh – Bãi Sậy Sông Đầm sẽ kết hợp giữa hành trình tìm hiểu lịch sử cách mạng với trải nghiệm sinh thái cộng đồng, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng của địa phương.

Du khách nước ngoài đến tham quan tại Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: T.D

Thứ ba là trải nghiệm thuyền Kayak trên Sông Đầm, được tổ chức nhằm tạo sản phẩm du lịch thể thao hấp dẫn, góp phần quảng bá vẻ đẹp sông nước, hệ sinh thái tự nhiên và khuyến khích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời gắn với bảo vệ môi trường.

Và cuối cùng sẽ là không gian trải nghiệm nghề dệt chiếu cói Thạch Tân sẽ tái hiện nghề thủ công truyền thống, tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm và tìm hiểu giá trị văn hóa của làng nghề địa phương.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham gia thả cá tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Sông Đầm. Ảnh: T.H

Khách du lịch có thể đến với Sông Đầm sẽ được tham gia trải nghiệm cùng với người dân để bắt cá, dạo thuyền trên khu vực hồ. Ảnh: CTV

“Thông qua các hoạt động của lễ hội, Ban tổ chức kỳ vọng từng bước xây dựng lễ hội văn hóa - du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của phường Bàn Thạch và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch bền vững...”, lãnh đạo phường Bàn Thạch cho biết.