Đà Nẵng đặt mục tiêu không có học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường; học sinh bỏ học, bị đuối nước

Ngày 10/9, tin từ UBND TP. Đà Nẵng cho hay, thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình “Không có học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường; học sinh bỏ học, bị đuối nước”.

Đây là bước đi cụ thể hóa Đề án thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và bảo vệ toàn diện thế hệ tương lai.

Theo nội dung kế hoạch, thành phố Đà Nẵng đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể nhằm chuyển biến toàn diện công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục học sinh.

Trong đó bao gồm; 100% cơ sở giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và thực hiện hiệu quả quy chế phòng, chống bạo lực học đường, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, 100% học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực (bao gồm cả không gian mạng) và kỹ năng phòng, chống đuối nước, 100% điểm có nguy cơ cao gây đuối nước gần trường học, khu dân cư và tuyến đường đi học được rà soát, lập danh mục, rào chắn, đặt biển cảnh báo và kiểm tra định kỳ.

Công an xã Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh có hành vi tụ tập, chuẩn bị đánh nhau. Ảnh: TĐ

Đồng thời, 100% trường học phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã, chính quyền, y tế và gia đình để phát hiện sớm, xử lý và can thiệp kịp thời các sự việc phát sinh và hạn chế tối đa học sinh bỏ học, đặc biệt quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

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Về phòng chống bạo lực và xâm hại học đường, Đà Nẵng yêu cầu các trường học tích hợp nội dung phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục vào chương trình giáo dục, duy trì hiệu quả Tổ tư vấn tâm lý học đường, thực hiện phương pháp giáo dục tích cực và Bộ Quy tắc ứng xử. Công an thành phố phối hợp kiểm soát không gian mạng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xúc phạm, phát tán thông tin xấu độc ảnh hưởng danh dự học sinh.

Ngoài ra, tổ chức phân loại rõ nguyên nhân đối với học sinh đã bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đối với học sinh yếu kém sẽ tổ chức phụ đạo, học sinh hoàn cảnh khó khăn sẽ hỗ trợ học bổng, phương tiện đến trường; hỗ trợ tư vấn tâm lý đối với học sinh ham chơi, chưa ngoan trên nguyên tắc nhân văn, không kỳ thị.

Về mục tiêu phòng, chống tai nạn đuối nước, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu phổ cập bơi, xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ dạy bơi miễn phí cho học sinh nghèo. Khuyến khích mô hình dùng chung bể bơi liên trường, bể bơi cộng đồng thay vì bắt buộc mỗi trường phải đầu tư riêng bể bơi. Còn Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, gia cố rào chắn, biển cảnh báo tại các hố ga, kênh mương, sông hồ nguy hiểm gần tuyến đường học sinh di chuyển.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trong đó tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục. Kết quả thực hiện kế hoạch sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, chậm trễ xử lý thông tin để xảy ra vi phạm.



