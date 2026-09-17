Đà Nẵng đầu tư gần 400 tỷ đồng phát triển hạ tầng Khu di tích Đồi Trung Sơn

Ngày 17/9, tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích Đồi Trung Sơn tại phường Liên Chiểu, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 399 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo quyết định, dự án do UBND phường Liên Chiểu làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Mục tiêu chính là hình thành công viên cây xanh kết hợp tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích Đồi Trung Sơn.

Đồng thời phục vụ hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương.

Dự án gồm hai hợp phần chính là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đối với phần giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tổng kinh phí dự kiến cho công tác này hơn 200,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc di dời tuyến điện 110kV hiện trạng đang vướng mặt bằng quy hoạch sang vị trí mới nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ các hạng mục đầu tư.

Khu di tích Đồi Trung Sơn còn khu rừng có hàng trăm cây cổ thụ với đường kính 2 - 3 người ôm. Ảnh: HS

Theo phương án được phê duyệt, nhu cầu tái định cư dự kiến là 96 lô đất, gồm 43 lô đường 5,5m, 39 lô đường 7,5m và 14 lô đường 10,5m. Thành phố cho biết quỹ đất tái định cư hiện có tại nhiều khu vực như Hòa Liên 4, Dragon City Park, Golden Hills, Hòa Liên 5, Hòa Hiệp 3 và Hòa Hiệp 4 đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

Ngoài ra, dự án sẽ tiến hành san nền công trình, xây dựng hệ thống giao thông kết nối và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có tuyến đường phân khu vực cấp 40 dài khoảng 691m với mặt cắt ngang rộng 16,5m, vận tốc thiết kế 40km/giờ; tuyến đường phân khu vực cấp 30 dài khoảng 212,6m với mặt cắt ngang rộng 12m, vận tốc thiết kế 30km/giờ. Bên cạnh đó, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan và bãi đỗ xe cũng sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và mỹ quan đô thị của khu vực.

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và di dời đường điện chiếm khoảng 201,767 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 161,926 tỷ đồng. Phần còn lại được bố trí cho quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan, dự phòng và trượt giá. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách thành phố.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và công tác giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2027-2029 sẽ triển khai thi công các hạng mục của dự án.

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, cụm di tích Đồi Trung Sơn (xã Hoà Liên cũ nay là phường Liên Chiều) có tất cả 6 công trình tín ngưỡng, tọa lạc trong và xung quanh bìa rừng Trung Sơn. Khu rừng Trung Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là về mặt văn hóa, lịch sử khi được người dân ở đây bảo vệ nguyên vẹn từ lúc lập làng (năm 1670) đến nay. Trong tiến trình lịch sử, rừng Trung Sơn ghi dấu rất nhiều sự kiện. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đây là nơi chỉ huy các trận đánh, che giấu chiến sĩ, vũ khí, lương thực và là bàn đạp để dân quân cánh tây bắc Hòa Vang đánh xuống Đà Nẵng.

Hiện bên trong và ven bìa rừng có các di tích, gồm: đình làng; nghĩa trủng của gần 200 nghĩa sĩ hy sinh; giếng Chăm cổ, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của làng qua các thời kỳ; miếu âm linh, miếu Bà Ngũ Hành. Hằng năm, dân làng Trung Sơn tập trung tại miếu âm linh, đình làng để dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và các nghĩa sĩ được an táng ở khu rừng linh thiêng này.



