Đà Nẵng: Để ô nhiễm khiến người dân bức xúc, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm

Ngày 14/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển bền vững.

Theo chỉ thị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ môi trường. Trường hợp để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát sẽ bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm đất, nguồn nước, không khí; các đơn vị quản lý, xử lý chất thải, nước thải, khí thải.

Đà Nẵng chấn chỉnh toàn diện công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: D.B

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chống rác thải nhựa, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Trong đó, yêu cầu sớm đưa vào hoạt động dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện, xử lý dứt điểm tình trạng rác tồn đọng tại các điểm tập kết, bãi chôn lấp, không để phát sinh ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý môi trường, ứng dụng công nghệ vào quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm chất lượng môi trường; công khai thông tin về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ và môi trường không khí để người dân theo dõi, giám sát.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ kiểm soát chặt các nguồn phát thải từ hoạt động giao thông, xây dựng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp; tăng cường bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái, phát triển cây xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh.