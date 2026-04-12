Đà Nẵng đề xuất mở rộng 2 khu đô thị ven sông lên hơn 110ha

Ngày 12/4 UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị điều chỉnh danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. Hai dự án gồm khu đô thị ven sông phía Đông Nam Quốc lộ 1A và khu đô thị ven sông phía Tây Nam Nhà máy nước Cầu Đỏ trước đó đã được HĐND TP phê duyệt tại nghị quyết năm 2025, với quy mô lần lượt khoảng 30ha và 53ha.

Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét đề xuất của nhà đầu tư và nhu cầu phát triển thực tế, quy mô của hai dự án này được đề nghị điều chỉnh tăng đáng kể nhằm phù hợp hơn với định hướng quy hoạch đô thị.



Quỹ đất dự kiến triển khai khu đô thị ven sông phía Tây Nam Nhà máy nước Cầu Đỏ - Ảnh: V.N

Cụ thể, khu đô thị ven sông phía Đông Nam Quốc lộ 1A (trước đây thuộc địa bàn huyện Hòa Vang) có quy mô ban đầu 30ha, nay được đề xuất điều chỉnh lên 38,3ha, hiện thuộc địa bàn phường Hòa Xuân.



Trong khi đó, dự án khu đô thị ven sông phía Tây Nam Nhà máy nước Cầu Đỏ (trước đây thuộc quận Cẩm Lệ) có diện tích 53ha, được đề xuất mở rộng lên 78,4ha, hiện nằm trên địa bàn phường Cẩm Lệ.



Theo UBND TP Đà Nẵng, việc mở rộng phạm vi hai dự án không chỉ góp phần cụ thể hóa các định hướng quy hoạch đã được phê duyệt mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất ven sông.



Đồng thời, việc điều chỉnh này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ tại cửa ngõ phía Nam thành phố.