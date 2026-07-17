Đà Nẵng điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư nhiều dự án trọng điểm về phường xã

Ngày 17/7, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Theo quyết định, dự án Đường Bạch Đằng (đoạn Chợ Tam Kỳ – Duy Tân) được chuyển từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp sang UBND phường Tam Kỳ.

Bên cạnh đó, 5 dự án khác cũng được điều chuyển từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật sang UBND phường Tam Kỳ, gồm: dự án thí điểm xây dựng khu dạy STEM và thư viện số trường học, dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường trên địa bàn Tam Kỳ năm 2025.

Đồng thời còn có các dự án Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng Trường THPT Trần Cao Vân, dự án Xây dựng thành phố thông minh và dự án Trung tâm điều hành điện chiếu sáng thông minh.

Nhiều dự án ở địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là TP. Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: VN

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, thủ tục nghiệm thu và quản lý vốn đối với phần khối lượng đã triển khai. UBND phường Tam Kỳ sẽ tiếp nhận, quản lý và triển khai các nội dung còn lại, đồng thời thực hiện thanh quyết toán và lưu trữ hồ sơ dự án.

Bên cạnh đó Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cùng Kho bạc Nhà nước khu vực XIII được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và giám sát quá trình bàn giao, quyết toán vốn, đồng thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Các sở, ban, ngành khác cũng phải phối hợp theo chức năng để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư về cấp phường được đánh giá là bước đi quan trọng, giúp tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đây cũng là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai, đảm bảo các công trình phục vụ đúng nhu cầu dân sinh.

