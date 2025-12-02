Đà Nẵng: Doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể tiếp tục tăng cao

Ngày 2/12, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Theo Sở Tài chính, bức tranh đăng ký doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, song đi kèm là xu hướng tạm ngừng và giải thể ở mức cao, phản ánh những khó khăn trong quá trình phục hồi của nhiều đơn vị.

Tính đến ngày 20/11, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.331 doanh nghiệp và 542 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký 34.672 tỷ đồng, tăng 25,1% về số lượng và 87,6% về vốn so với cùng kỳ năm 2024. Ngành bán buôn, bán lẻ tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.656 doanh nghiệp, tương đương 31,1%. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đầu về quy mô vốn đăng ký với hơn 10.539 tỷ đồng, chiếm 30,4%.

Một số ngành khác cũng ghi nhận quy mô vốn đáng kể như dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.743 tỷ đồng), hoạt động chuyên môn – khoa học – công nghệ (2.147 tỷ đồng). Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 7.278 lao động đăng ký, chiếm 25,1%, cho thấy nhu cầu nhân lực cao và sự dịch chuyển lao động theo hướng công nghiệp hóa.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi của các doanh nghiệp đang hoạt động còn chậm. Trong 11 tháng, Đà Nẵng ghi nhận 1.832 doanh nghiệp và 152 chi nhánh, văn phòng đại diện quay trở lại hoạt động, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2024. Ngành bán buôn, bán lẻ chiếm số lượng lớn nhất với 508 doanh nghiệp tái hoạt động, tiếp đến là ngành xây dựng với 375 doanh nghiệp.

Ảnh: D.B

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 15,2%, đạt 5.997 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện. Số doanh nghiệp hoàn tất giải thể đạt 1.484 đơn vị, tăng 62% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở các ngành bán buôn – bán lẻ (293 doanh nghiệp), xây dựng (130 doanh nghiệp) và dịch vụ lưu trú, ăn uống (119 doanh nghiệp).

“Những con số này cho thấy sự phân hóa rõ rệt: nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường nhưng số lượng không nhỏ doanh nghiệp phải dừng hoạt động do áp lực thị trường và nội lực suy giảm.”, Sở Tài chính thông tin.

Cũng theo Sở này, vừa qua UBND TP đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Đà Nẵng để lắng nghe và tháo gỡ các vướng mắc. Doanh nghiệp phản ánh nhiều khó khăn kéo dài liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý dự án và nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng tiến độ đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“TP đang đẩy nhanh xử lý thủ tục hành chính, phối hợp giải quyết các vướng mắc pháp lý – tài chính, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”, Sở Tài chính cho hay.

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định tinh thần xuyên suốt của TP là đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước – doanh nghiệp – người dân. Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành “đứng về phía doanh nghiệp” trong vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được giải quyết sớm, nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp để báo cáo, xin cơ chế.



“TP sẽ giải quyết công bằng, minh bạch, đúng quy định, nhưng quyết tâm tháo gỡ tối đa nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và bền vững”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.