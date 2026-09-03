Đà Nẵng đón 810 chuyến bay dịp lễ Quốc khánh 2/9 thu về hơn 3.300 tỷ đồng

Ngày 3/9, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhờ đó, lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, theo thống kê, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố ước đạt hơn 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt; khách lưu trú hơn 275.000 lượt, tăng 36%. Tổng thu từ hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ước đạt 3.326 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố ước đạt hơn 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: VN

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 65-70%, riêng khối cơ sở lưu trú 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 75%. Khách tập trung tại các cơ sở lưu trú ven biển, khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt ở các địa bàn An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Theo thông tin từ các đơn vị hàng không, trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 810 chuyến, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025, bình quân 162 chuyến/ngày. Trong đó, có 498 chuyến nội địa, tăng 25% và 312 chuyến quốc tế, tăng 9,4%.

Trong đó, ngành đường sắt cũng tăng cường thêm 4 chuyến tàu khách Bắc - Nam cùng các chuyến tàu khu đoạn, trong đó có các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Sài Gòn - Đà Nẵng, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm.

Đáng chú ý, theo thông tin từ các nền tảng du lịch trực tuyến, Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2026 trên Booking.com và Agoda, đồng thời đứng thứ ba về lượng đặt dịch vụ trên Traveloka.