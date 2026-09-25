Đà Nẵng đón hơn 440.000 khách Nga - CIS, tính chuyện mở đường bay thường lệ

57.000 khách Nga - CIS đến Đà Nẵng qua 240 chuyến bay thuê chuyến

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng, sự trở lại của thị trường Nga - CIS gắn với việc khôi phục các chuyến bay thuê chuyến (charter), kết nối Đà Nẵng với nhiều thành phố thuộc Nga và CIS. Đáng chú ý, khách Nga và CIS đạt hơn 440.000 lượt, tăng gần 95%, chiếm gần 6% lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Thành phố cũng tổ chức các đoàn khảo sát, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp, tham gia hội chợ quốc tế và đẩy mạnh quảng bá Đà Nẵng trên các nền tảng số. Tuy nhiên, với lượng khách tăng nhanh, Đà Nẵng hiện vẫn chưa có đường bay thường lệ trực tiếp từ Nga.

Chương trình “Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai” được diễn ra chiều 25/9.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết thị trường Nga - CIS không mới với thành phố. Các chuyến bay từ Nga từng xuất hiện trong giai đoạn 2012-2014, sau đó thị trường tăng trưởng trước khi bị gián đoạn bởi Covid-19.



Đến năm 2025-2026, khách Nga - CIS mới trở lại mạnh. Ngay cả trước khi các chuyến bay charter được nối lại từ tháng 4/2026, một bộ phận khách Nga vẫn đến Đà Nẵng bằng các hành trình nối chuyến.



Theo bà Thắm, đây là tín hiệu để các hãng hàng không nghiên cứu khả năng hình thành đường bay thường lệ, giúp dòng khách đến Đà Nẵng ổn định hơn thay vì phụ thuộc vào các chuyến thuê chuyến theo mùa.

Bà Hoàng Thái Minh, đại diện Anex Vietnam, cho biết trong mùa vừa qua, doanh nghiệp kết nối 21 thành phố thuộc Nga - CIS với các điểm đến tại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng đón khách từ 11 thành phố.

Khách Nga và CIS đạt hơn 440.000 lượt, tăng gần 95%, chiếm gần 6% lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Trong 6 tháng kể từ tháng 4/2026, Anex ước tính đưa khoảng 57.000 lượt khách Nga - CIS đến Đà Nẵng qua 240 chuyến bay thuê chuyến. Hơn 80% khách lựa chọn khách sạn 4-5 sao, với thời gian lưu trú bình quân từ 10 đêm trở lên.



Thời gian lưu trú dài mở ra cơ hội cho du lịch Đà Nẵng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp cho biết có thời điểm khó tiếp cận, duy trì quỹ phòng; hợp tác với một số cơ sở lưu trú chưa đủ dài hạn, trong khi sản phẩm dành riêng cho khách Nga - CIS còn chưa đa dạng.



Năm 2027, Anex dự kiến mở rộng kết nối Đà Nẵng với 17 thành phố thuộc Nga và CIS, hướng đến phục vụ khoảng 98.000 lượt khách. Doanh nghiệp đề xuất chuẩn bị đồng bộ đường bay, quỹ phòng, sản phẩm, dịch vụ và nhân lực có khả năng giao tiếp tiếng Nga, hiểu văn hóa du khách.



Đà Nẵng định hướng thị trường Nga - CIS tăng khoảng 30-35% trong năm 2027.

Đà Nẵng định hướng thị trường Nga - CIS tăng khoảng 30-35% trong năm 2027, đồng thời chú trọng nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng trải nghiệm và đào tạo nhân lực tiếng Nga.



Theo bà Thư Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng trên Yandex tăng 281% trong giai đoạn tháng 1/2023-6/2026. Từ tháng 4-8/2026, khách Nga chiếm 54-60% lượng người dùng hoạt động trên website du lịch chính thức của thành phố, tập trung tìm kiếm thông tin về điểm đến, khách sạn, trải nghiệm, lễ hội và mua sắm.