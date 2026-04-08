Đà Nẵng: Dự án bến du thuyền ven sông Hàn bỏ hoang, đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi công năng

Thông tin tại họp báo, ông Võ Tấn Hà Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, dự án này đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận do ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian công cộng khu vực bờ tây sông Hàn.

Từ năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao Ban Cán sự Đảng UBND TP làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án. Trên cơ sở đó, thành phố nghiên cứu nhiều phương án như chuyển đổi công năng gắn với hoạt động của Thành Điện Hải, phục vụ mục đích công cộng, bố trí làm trung tâm thông tin du lịch, hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng ven sông.



Dự án nhà hàng - bến du thuyền liên quan ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: V.N

Sau quá trình nghiên cứu, Sở Xây dựng đã tổ chức hội thảo, tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Kết quả, thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình nhà hàng và bến du thuyền này sang mục đích công cộng.



Để cụ thể hóa định hướng, Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc dự án quảng trường – bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính TP, tuyến Bạch Đằng – Trần Phú và một số công trình liên quan. Đến ngày 13/1/2025, UBND TP đã phê duyệt và công nhận kết quả cuộc thi.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đang chủ trì hoàn thiện phương án, đồng thời báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án quảng trường, bảo tàng dọc trục trung tâm hành chính TP. Sở Xây dựng cũng đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND TP giao Sở Tài chính thẩm định trước khi triển khai các bước tiếp theo.



Theo ông Hà, đến thời điểm này, dự án đang trong giai đoạn lập và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ảnh: V.N

Về lịch sử dự án, năm 2008, TP Đà Nẵng từng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ nghiên cứu đầu tư tại bờ tây sông Hàn, khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, trước những phản ứng của dư luận, dự án không được tiếp tục triển khai tại vị trí này và được đề xuất chuyển sang địa điểm khác.



Đến cuối tháng 12/2015, UBND TP Đà Nẵng quyết định cho Công ty TNHH I.V.C thuê đất để xây dựng nhà hàng và bến du thuyền tại phía nam cảng sông Hàn. Dự án có tổng diện tích khoảng 3.000 m2, trong đó diện tích đất hơn 1.632 m2 và phần mặt nước 1.367 m2, với thời hạn sử dụng 50 năm theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.



Dù đã có nhiều định hướng xử lý, song đến nay khu vực này vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây nhếch nhác, làm giảm mỹ quan đô thị ven sông Hàn – tuyến cảnh quan được xem là “bộ mặt” của TP Đà Nẵng.