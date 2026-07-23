Đà Nẵng đưa công nghệ số và "Đêm diều ánh sáng" vào Lễ hội tận hưởng 2026

Khai mạc Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026

Được xây dựng trên chủ đề du lịch năm 2026 “Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản”, Lễ hội năm nay đánh dấu bước chuyển mới trong cách xây dựng sản phẩm du lịch của thành phố. Không chỉ tạo nên một không gian lễ hội sôi động, Đà Nẵng mong muốn mang đến cho người dân và du khách một hành trình trải nghiệm có chiều sâu, nơi mỗi hoạt động đều trở thành một “điểm chạm” để cảm nhận thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống bản địa bằng tất cả các giác quan.

Tối 23/7, tại Công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng), Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản” đã chính thức khai mạc. Ảnh: Viết Niệm

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh lễ hội năm nay mong muốn đưa mỗi người trở về với những giá trị chân thực của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng. Đó là vẻ đẹp của biển xanh, bãi cát trải dài, nhịp sống bình yên, sự thân thiện, mến khách của người dân và những giá trị văn hóa được gìn giữ, tiếp nối trong dòng chảy phát triển hiện đại.

"Địa phương sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường liên kết phát triển, để Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách muốn đến, muốn quay trở lại và giới thiệu với bạn bè", bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ.

Lễ hội diễn ra trong 5 ngày (từ 22 đến 26/7) với thiết kế không gian trải nghiệm kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn, giúp du khách dễ dàng hòa mình vào không khí hội hè sôi động: Không gian Ẩm thực Chợ quê (17h - 22h30 hằng ngày tại Công viên Biển Đông): Nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, tái hiện không gian làng quê, làng nghề truyền thống và đời sống bản địa mộc mạc.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh lễ hội năm nay mong muốn đưa mỗi người trở về với những giá trị chân thực của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng (18h - 22h từ 23 - 26/7): Không gian nghệ thuật ven biển Mỹ Khê sử dụng các chất liệu gần gũi như thuyền thúng, lưới cá, tre nứa và đèn lồng. Điểm nhấn là Đêm diều ánh sáng với khoảng 500 cánh diều rực rỡ tung bay trên bầu trời đêm.

Dạ tiệc ánh sáng biển (19h - 22h từ 24 - 26/7): Sản phẩm du lịch đêm mới lạ kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật ánh sáng và ẩm thực địa phương bên bờ biển lãng mạn.

Không chỉ dừng lại ở các không gian trưng bày, lễ hội năm nay thu hút du khách nhờ các hoạt động tương tác thực tế đầy chất đời như: đón nhịp chợ cá bình minh tại bãi biển Mân Thái, tập yoga đón bình minh, thiền tĩnh lặng tại chùa Linh Ứng hay hành trình khám phá bán đảo Sơn Trà.



Nhiều du khách trong và ngoài nước trải nghiệm không gian tại đêm khai mạc. Ảnh: Viết Niệm

Đặc biệt, điểm mới đột phá của mùa lễ hội 2026 là "Hành trình số khám phá Đà Nẵng". Thông qua các thử thách tương tác trên nền tảng số kết hợp điểm đến thực tế, du khách có thể tự cá nhân hóa lịch trình trải nghiệm thành phố một cách năng động và hiện đại.



Song hành cùng lễ hội, chương trình kích cầu du lịch hè và hệ thống tour sinh thái, văn hóa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 sẽ tiếp tục phục vụ du khách, mở rộng không gian khám phá từ trung tâm thành phố đến các vùng di sản lân cận.