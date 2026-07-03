Đà Nẵng đưa đặc sản vùng miền lên sàn số, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng

Phiên chợ quy tụ 80 gian hàng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. Trong đó, 60 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm đặc trưng của TP. Đà Nẵng cùng nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh không gian trưng bày sản phẩm, chương trình còn bố trí 18 gian hàng trải nghiệm công nghệ số, giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt, sàn thương mại điện tử, nền tảng logistics, cùng khu vực trình diễn làng nghề truyền thống. Khách tham quan được hướng dẫn tra cứu thông tin, kết nối và đặt mua sản phẩm trực tiếp trên các nền tảng số.



Tối 3/7, tại phường Hội An đã diễn ra Phiên chợ Thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền Đà Nẵng 2026. Ảnh: Viết Niệm

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố Chương trình "Xã, phường thương mại điện tử năm 2026" và tổ chức lễ ký kết đồng hành giữa Sở Công Thương TP. Đà Nẵng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm truyền thống đến với thị trường trong và ngoài nước thông qua nền tảng số.



Bà Lại Việt Anh Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó chuyển đổi số và kinh tế số được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.



"Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể như đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến, chụp ảnh, xây dựng nội dung, kể câu chuyện sản phẩm, livestream bán hàng, sử dụng thanh toán số, quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Điều quan trọng nhất là xây dựng được uy tín và niềm tin trên môi trường số", bà Lại Việt Anh chia sẻ.



Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó chuyển đổi số và kinh tế số được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Đại diện Công ty TNHH MTV Yến Sào đất Quảng cho hay, sản phẩm của công ty hiện tại đang được phân phối trong cả nước. Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại của công ty là xây dựng kế hoạch để vươn ra quốc tế. "Trong thời gian sắp tới mục tiêu của chúng tôi là xây dựng các kênh thương mại điện tử, mở các gian hàng online để có thể mở rộng thị trường. Những phiên chợ như thế này là cơ hội để chúng tôi có thể học hỏi và tiếp cận các KOLs, người nổi tiếng để học cách bán hàng", đại diện công ty cho hay.

Chương trình cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển thương mại điện tử như tập huấn kỹ năng livestream bán hàng, tư vấn ứng dụng thương mại điện tử, khảo sát và hướng dẫn tiểu thương tại chợ Hội An áp dụng các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với mô hình kinh doanh.



Điểm nhấn của sự kiện là 4 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết: "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp các giải pháp số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; đồng thời mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mua sắm các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều địa phương trên cả nước."

Điểm nhấn của sự kiện là 4 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước với sự tham gia của các KOLs và nhà sáng tạo nội dung, góp phần đưa sản phẩm tiếp cận lượng lớn người tiêu dùng trên các nền tảng số.

