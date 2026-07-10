Đà Nẵng đưa sâm Ngọc Linh xuống phố, người trồng kỳ vọng mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu

Đà Nẵng: Lần đầu đưa quốc bảo sâm Ngọc Linh xuống phố

Chương trình mang chủ đề “Hành trình Quốc bảo sâm Ngọc Linh - Gắn kết không gian trải nghiệm sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng”, quy tụ 50 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh, dược liệu cùng các sản phẩm chế biến từ dược liệu.

Không gian trưng bày được bố trí thành nhiều khu vực chuyên đề như: giới thiệu sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ sâm; trưng bày các loại dược liệu; khu trình diễn, trải nghiệm sản phẩm; hướng dẫn nhận biết sâm thật, giả; khu xúc tiến, giới thiệu các tour, tuyến du lịch trải nghiệm vùng trồng sâm Ngọc Linh.



Chương trình mang chủ đề “Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh - Gắn kết không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng”. Ảnh: Viết Niệm

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, giới thiệu quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn cho biết, việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm sâm Ngọc Linh, dược liệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong thời gian tới.



“Sở Công thương cam kết tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đồng thời lắng nghe những kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu thành phố các giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần phát triển thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại chương trình. Ảnh: Viết Niệm

Là một trong những hộ trồng sâm tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Dự cho biết trước đây tại vùng trồng sâm từng có các phiên chợ sâm được tổ chức định kỳ hằng tháng. Tuy nhiên, khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, sản lượng sâm tăng lên thì nhu cầu quảng bá, mở rộng thị trường cũng trở nên cấp thiết hơn.



“Chúng tôi mong muốn không chỉ những người có thu nhập cao mà cả những người có thu nhập bình thường cũng được tiếp cận và biết đến sâm Ngọc Linh. Vì vậy, việc đưa sản phẩm về thành phố để quảng bá là cơ hội để nhiều người hiểu hơn về loại dược liệu quý này”, bà Dự chia sẻ.



Theo bà Dự, việc xuất hiện tại trung tâm thành phố giúp sản phẩm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là du khách trong và ngoài nước. Người trồng sâm cũng kỳ vọng sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước nhằm phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và từng bước đưa sâm Ngọc Linh vươn ra thị trường quốc tế.



Bà Dự cho rằng yếu tố xuất xứ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ảnh: Viết Niệm

Trước sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, bà Dự cho rằng yếu tố xuất xứ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. “Hiện nay nhiều nơi cũng có sản phẩm sâm, nhưng người tiêu dùng muốn tìm hiểu và sử dụng sâm chất lượng thì cần tìm đến đúng vùng xuất xứ của sâm Ngọc Linh, nơi sản sinh ra loại dược liệu quý này”, bà nói.

Việc lần đầu tiên đưa “quốc bảo” sâm Ngọc Linh xuống phố không chỉ mở ra cơ hội quảng bá cho loại dược liệu quý của Việt Nam mà còn kỳ vọng hình thành một sản phẩm du lịch, văn hóa đặc trưng mới của Đà Nẵng, góp phần kết nối sản xuất, thương mại và du lịch theo hướng bền vững.