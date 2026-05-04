Đà Nẵng Food Tour 2026: Đánh thức vị giác với “bản giao hưởng” mang tên “Vị biển” ở Tam Thanh

Ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú (TP. Đà Nẵng) cho biết, UBND phường đang phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực cùng các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị cho ngày hội ẩm thực với chủ đề “Vị biển”. Sự kiện sẽ được tổ chức quy mô tại Quảng trường biển Tam Thanh, phường Quảng Phú.

Ngày hội ẩm thực “Vị biển” sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ thu hút khách du lịch đến với Tam Thanh. Ảnh: PQP

Khác với những lễ hội ẩm thực thông thường, “Vị biển” 2026 được thiết kế như một không gian nghệ thuật sắp đặt đậm chất đời thường. Ngay từ cổng vào, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các khu vực check-in tái hiện chân thực đời sống làng chài với thuyền thúng mộc mạc, lưới cá vương mùi mặn mòi và những gam màu rực rỡ đặc trưng của vùng biển.

Tâm điểm của sự kiện là không gian “Bếp biển Tam Thanh”. Tại đây, các gian hàng được thiết kế theo mô hình “bếp mở”, giúp thực khách tận mắt chứng kiến quá trình chế biến hải sản tươi sống theo phương thức mộc mạc, giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển cả.

Ngày hội ẩm thực “Vị biển” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22/5 đến 24/5 tới đây tại Quảng trường biển Tam Thanh, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc cho người dân và du khách. Ảnh: PQP

Bên cạnh các khu ẩm thực chế biến tại chỗ, ngày hội còn dành không gian cho 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Các sản phẩm mang đậm dấu ấn biển như hải sản khô, nước mắm truyền thống, hay các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò, vỏ ốc... sẽ là món quà ý nghĩa để du khách mang về sau chuyến đi.

Đây không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để các hộ kinh doanh, nghệ nhân địa phương giới thiệu những giá trị lao động, tâm huyết được gói ghém trong từng đặc sản quê hương.

Du khách quốc tế và trong nước đến với Tam Thanh để du lịch, khám phá làng biển. Ảnh: PQP

Ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhấn mạnh, ngày hội “Vị biển” 2026 không chỉ dừng lại ở việc gia tăng trải nghiệm cho du khách mà còn nhằm mục tiêu xa hơn là phát triển du lịch bền vững.

Biển Tam Thanh đông nghịt khách trong những ngày vừa qua. Ảnh: PQP

“Ngày hội ẩm thực “Vị biển” nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực vùng biển Tam Thanh, kể lại câu chuyện về con người và đời sống văn hóa bản địa. Qua đó, chúng tôi muốn tạo ra bề dày nội dung và câu chuyện thương hiệu cho du lịch Quảng Phú nói riêng và TP. Đà Nẵng nói chung, làm nền tảng cho các hoạt động quảng bá du lịch lâu dài trong tương lai.

Sự kiện kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách thập phương, tạo nên cú hích cho ngành du lịch địa phương trong mùa cao điểm hè 2026”, ông Hiệu cho biết.